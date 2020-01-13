En Çok Bağımlılık Yapan Oyunlar

Günümüzün en büyük sorunlarından birisi internet bağımlılığıyla birlikte bir ekrana bağımlı olmak. Buna binaen bu yazıda en çok bağımlılık yapan oyunlardan bahsedeceğiz. Araştırma, Clutch şirketinin verilerinden ortaya çıkıyor. Araştırmaya kısaca göz atalım. Araştırma dünya çapında en çok oynanan oyunları kenara ayırıyor. Bunların içinden en çok oynanan ve en çok geri dönülen her gün mutlaka girilen oyunlar sırasıyla belirlendi. Elbette en çok oynanan oyun en çok bağımlılık yapan oyun manasına gelmez. Bir kişinin sürekli o oyunu oynaması bu şekilde çok sayıda oyuncu olması gerekiyor. İşte o veriler.

En çok bağımlılık yapan oyun Minecraft

Araştırma neticesine göre en çok oynanan oyun Minecraft olarak belirlenmiş. Araştırma da en çok oynanan oyun belirlenirken oyunculara oyuna bağlılıkları da soruldu. Sonuç olarak ilk oyun Minecraft olurken ikinci sırayı Red Dead Redemption aldı. İşte diğer oyunlar;

Araştırma verilerine biraz yorum katacak olursak, en çok bağımlılık yapan oyun oldukça eski bir oyun olan Minecraft olurken dünyanın en çok oynananlarından birisi Pubg’nin son sıralarda yer aldığını görüyoruz. İşte bunun sebebi en çok oynanan oyunun en bağımlılık yapan oyuna dönüştürülmesi.

İki oyunun türüne bakacak olursak, birisi 20 dakikalık maçlar yapılabilen bir oyunken çok fazla bir ilerlenebilen süreç yok. Bunun yanında Minecraft bir şeylere sıfırdan başlayıp geliştirdiğiniz ve her gün geliştirebileceğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıdan oyun içeriğinin listeye inanılmaz bir etkisi olduğu söylenebilir.