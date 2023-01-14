Apple Kimliği Şifresi Sıfırlama – Tüm Yöntemler [2023]

iPhone, iPad ve Mac gibi Apple cihazlarında verileri ve kişisel bilgileri depolamak için Apple kimliği ismindeki giriş sistemi kullanılır. FaceTime, iTunes, iMessage ve iCloud gibi sistem uygulamalarına erişmek için Apple kimliğine ihtiyaç duyulur. Bu giriş bilgilerini kaybetmeniz değerli verilerinizin saklandığı bir kapının anahtarını kaybetmek anlamına gelir. İçeriğimizde tüm detaylarıyla Apple kimliği şifresi sıfırlama yöntemlerini bir araya getirdik.

Apple kimliğiniz devre dışı bırakıldı hatası ile karşılaşıyorsanız Apple Kimliği Devre Dışı Bırakıldı Sorunu Nasıl Çözülür? başlıklı rehberimizi inceleyebilirsiniz.

Apple kimliği şifresi nasıl sıfırlanır?

Apple, kullanıcıların gizlilik ve güvenliğini önemseyen ve bu konuda oldukça titiz davranan bir firma. Sistem üzerindeki herhangi bir parolayı unuttuğunuzda hesap sahibinin siz olduğundan emin olana dek yeni bir şifre oluşturmanıza izin vermiyor. Siz de “Apple kimliği şifremi unuttum ne yapmalıyım?” diye soruyorsanız aşağıda yer verdiğimiz yöntemleri kullanabilirsiniz. Satın aldığınız ya da uzun zamandır kullanmadığınız bir cihaz için herhangi bir bilgiye erişiminiz yok ve Apple kimliği şifre sıfırlama işlemi yapmak istiyorsanız Apple servislerine telefon edebilirsiniz. İşte tüm cihazlar için Apple kimliği şifresi sıfırlama yöntemleri;

İnternet sitesi üzerinden Apple kimliği şifresi sıfırlama

Bilindiği üzere Apple kimliği ya da diğer bir adıyla Apple ID yalnızca iPhone telefonlarda değil, tüm Apple cihazlarında bulunuyor. Tüm bu cihazlarda kullandığınız Apple kimliği parolasını sıfırlamak için Apple’ın internet sitesi üzerinde yer alan şifre sıfırlama sayfasını kullanabilirsiniz. Apple kimliği şifre değiştirme için aşağıdaki adımları sırasıyla takip edin;

1. https://iforgot.apple.com/password/verify/appleid adresine giderek Apple kimliğinizi girin, Captcha doğrulamasını da yaptıktan sonra Devam butonuna tıklayın.

2. Açılan sayfada parolanızı mı yoksa güvenlik sorularınızı mı değiştirmek istediğinizi soran bir ekran açılacaktır. Bu ekranda Parolamı sıfırla seçeneğinin yanındaki kutucuğa tıklayıp Devam butonuna tıklayın.

3. Sonraki ekranda Apple kimliği şifresi sıfırlamak için 2 farklı seçenek karşınıza çıkacaktır. İsterseniz kurtarma e-postanıza gönderilecek bir doğrulama yöntemiyle, isterseniz de Apple kimliğinizi oluştururken girdiğiniz güvenlik sorusu cevapları ile işleme devam edebilirsiniz. Size uygun olan seçeneği işaretledikten sonra Devam butonuna tıklayın. Apple kimliği güvenlik sorusu sıfırlama için bir önceki ekrana dönüp güvenlik sorularının cevaplarını da değiştirebilirsiniz.

4. Apple kimlik şifresi yenileme seçenekleri arasından e-posta ile sıfırlama yöntemini seçtiyseniz şifre sıfırlama bağlantısının yer aldığı bir mail alacaksınız. Bu bağlantıya tıklayarak yeni bir şifre oluşturabilir ve cihazınızda yeni şifrenizle oturum açabilirsiniz. Güvenlik sorularına cevap vererek Apple ID şifresi sıfırlama seçeneği seçtiyseniz önce doğum tarihinizi, sonra da size sorulan soruların cevaplarını doğru girmenizin ardından yeni şifre belirleme ekranına erişeceksiniz. Yine bu ekrandan yeni şifrenizi oluşturarak cihazınızda yeni şifrenizle oturum açabilirsiniz.

Apple destek sistemi ile Apple Kimliği Şifresi Sıfırlama

Yukarıda yer verdiğimiz iforgot.apple.com hesap kurtarma yönteminde Apple sisteminde kayıtlı kurtarma e-postasına erişiminizin olması ya da güvenlik sorularının cevaplarını biliyor olmanız gerekiyor. Satın aldığınız ya da uzun zamandır kullanmadığınız bir cihaz için bu bilgilere erişemiyor olabilirsiniz. Şirket, bu tür durumlarda Apple kimliği değiştirme işlemi için destek sunuyor. Aşağıda yer alan tablodan telefon yoluyla ya da destek sistemi üzerinden talepte bulunabilirsiniz.

Apple destek sayfası https://www.apple.com/tr/contact/ Apple canlı destek sayfası https://getsupport.apple.com/?caller=ikb Apple destek telefonu 0216 282 15 11

Apple kimliği şifresi hakkında sık sorulan sorular

Apple kimliği şifresi, Apple ID şifre yenileme ve Apple kimliği şifresi unutma ile ilgili kullanıcılar tarafından sık soruların cevapların derledik.

Apple kimlik şifremi unuttum ne yapmalıyım?

Apple kimlik şifresi unutma durumunda hesabınıza eklediğiniz kurtarma e-postasını kullanarak şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Bu e-posta hesabına erişiminiz yoksa hesabı açarken girdiğiniz güvenlik sorusu cevaplarını kullanabilir, bu bilgileri de hatırlamıyorsanız Apple destek sistemini kullanabilirsiniz.

Apple kimliği şifresi kaç haneli?

Apple kimliği parolası en az 8 karakterden oluşur. Bu karakterler arasında büyük ve küçük harfler, rakam ve noktalama işaretlerinin olması zorunludur.

Apple kimliğimi nasıl değiştirilir?

Apple kimliğinizi başka bir e-posta adresiyle değiştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz;