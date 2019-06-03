Whatsapp Reklam Dönemi Ne Zaman Başlıyor?

Whatsapp, Facebook tarafından satın alındığından beri bir gelir kaynağı yok. İnsanlara sınırsız mesajlaşma, görüntülü ve sesli görüşme gibi özellikler sunan Whatsapp için uzun zamandır bir gelir modeli yaratılmaya çalışılıyor. Facebook’tan yapılan açıklamayla birlikte Whatsapp için reklam döneminin ne zaman başlayacağı belli oldu.

Whatsapp’ın ilk reklamını göstereceği tarih belli oldu

Facebook geçtiğimiz sene başladığı çalışmalara devam ediyor. Yakın zaman önce yapılan açıklamaya göre reklamların yayınlanmaya başlayacağı tarih 2020. Daha önce de ortaya çıktığı gibi 2020 yılında yayınlanacak reklamlar kimseyi rahatsız etmeyecek.

Instagram hikayeler içindeki reklamları bilirsiniz. Hikaye gibi görünür ama reklamdır. Whatsapp durumlarda da aynı reklam görünecek. Birinin hikayesiymiş gibi hikaye özelliklerine uygun şekilde reklamlar gösterilecek. Reklamlarda ayrıca bağlantı ve metin gibi özellikler de olacak.

Tamamen kişiselleştirilebilir olduğundan Whatsapp reklamlarının oldukça popüler olması bekleniyor.