Alışveriş Sonrası Parayı İade Alma (Gerçek Deneyim)

Merhaba, bu yazıda sizlerle tecrübe ettiğim, alışveriş sonrası parayı iade alma konusundan bahsedeceğim. İlk önce hangi durumlar için parayı geri almak isteyebileceğinizi kısaca sıralayalım. Bu tecrübe bankaya başvuru ile parayı nasıl alabileceğinizle ilgilidir.

Kredi kartına para iadesi almak için geçerli sebepler

Bir çok nedenden ötürü kredi kartınızdan çekilen parayı geri almak isteyebilirsiniz. Burada anlatacağımız yöntem bankayla muhatap olup paranızı geri almakla ilgili. Konuyla ilgili sorularınız olursa herkesin cevaptan faydalanması amacıyla yorum kısmından sorunuz.

Yetkisiz kullanım. Yani sizin haberiniz olmadan kredi kartı ya da banka kartınızdan para çekilmesi, fazla çekilmesi ya da benzeri bir sorun.

Ürünün hatalı olması ya da belirtildiği gibi olmaması.

Ürünü iade etmek istemenize ve 14 günlük geri iade hakkınızı kullanmak istemenize rağmen satıcının iade almaması ve benzeri sorunlar. (Bazı ürünlerin iadesi olmaz ve satıcı haklı olabilir mutlaka iade şartlarını okuyunuz.)

Bunlar temel maddeler. Şimdi başımdan geçen olayı sizlere aktarayım.

Geçtiğimiz Ağustos ayında bir webmaster forumundan verilen ilan üzerinden sosyal medya hizmeti aldım. Yani elle tutulur bir ürün yok. (Buna rağmen iadeyi aldım vazgeçmeyin) Hizmetten kastın sizin için ya da sosyal medya hesabınız için bir şeyler yapılması. Örneğin Twitter hesabınıza takipçi kasmak, Instagram fotoğrafınıza beğeni kasmak gibi.

Parayı havale etmeyin. Mutlaka kredi kartı ya da banka kartı kullanın

Hizmeti denemek için küçük bir miktar satın alma yaptım. Böyle bir durum başıma gelir diye akıllıca davranıp havale seçeneğini kullanmayarak parayı kredi kartımdan ödedim. Havale etseydim parayı geri almanın imkanı yoktu. Havaleyle sadece aynı gün içinde bankayla derhal iletişime geçerek geri alabilirsiniz. Yanlış bir hesaba havale gönderdiğiniz zaman da aynı gün içinde işlem yapmalısınız.

Ödediğim tutar sadece 31.5₺ ve hemen hizmetin gelmesini bekledim. Aradan iki gün geçince destekle iletişime geçip sorun olup olmadığını sordum. Sorun olduğunu ve arkadaşlarının ilgilendiklerini söylediler. Yine bekledim. Bir haftaya kadar yazmaya devam ettim. Ama temsilci beni sürekli oyalıyor hatta oyalamak için affedersiniz salak numarası yapıyor. 10 ile 15 gün içinde hala hizmeti alamadım. Bu duruma sinirlerimi bozmaya başlayınca desteğe açık açık yazdım. Bu parayı banka aracılığıyla kuruşu kuruşuna geri alabileceğimi söyledim. Beni hala umursamayıp salak numarasına devam edince tekrar uyardım. Destek veren kişinin bu tavrı iyice sinirlerimi bozunca sadece 31.5₺ için harekete geçtim. Hizmeti satın aldığım yer sanal pos hizmeti veren bir şirketi kullanıyordu yani doğrudan kendi banka hesabı değildi. Örneğin Paytr gibi. Bu şirketlerin kullanım şartlarından birisinin eğer parayı iade etmek zorunda kalırlarsa komisyon kesintisi uyguladıklarını da biliyordum. Örneğin 100₺ karşılığı satış iptal olurda şirket parayı müşteriye iade etmek zorunda kalırsa satışı yapan kendi müşterisinden %10 ‘luk bir kesinti alıyor. 10₺ ceza kesiyor. Bunu da destekteki arkadaşa ilettim.

Mutlaka iade talebinde bulunun

İade sürecine başlamak için mutlaka satıcıyla iletişime geçmeniz, ondan parayı geri istemeniz ve gerçekleşmezse bankaya başvurmanız gerekiyor. Parayı hizmeti aldığım yerden geri istedim ve sinir bozucu mesajlaşmadan sonra kendilerine bir daha yazmayacağımı işi bankayla çözeceğimi o da olmazsa tüketici hakem heyetine gideceğimi belirttim. Muhtemelen 31.5₺ olduğu ve böyle birşeyle uğraşmayacağımı düşündüğü için sinir bozucu salağa yatan mesajlarına devam etti.

Bankayı arayın

İlk önce yukarıda bahsettiğim destekle yazışmalarımın hepsinin ekran görüntülerini aldım. Daha sonra bakayı aradım ve durumu izah ettim. Hemen evrakları mail adresime gönderdiler. Doldurup eklerle birlikte iade ettim. Doldurması basit evraklar, işlem tarihi, işlem tutarı, işlemin yapıldığı yer, iade talebi sebebi gibi yerleri doldurdum ve imzalayıp geri mail attım. Arayıp işleme konulduğunu ve biraz sürebileceğini ilettiler. 2 ay kadar sürdü. Bankadan bankaya değişebilir ama zaman zaman arayıp sürecin durumuyla ilgili bilgi verdiler.

Süreç kapsamında satıcının bankasıyla iletişime geçiyorlar. Satıcının bir bankası yok, aracı olan bir şirket var. Bu durumda şirketle iletişime geçtiler ve durumu izah ettiler. Tutarın hiç bir önemi yok. 1 TL’de olsa süreç aynı şekilde işliyor. Çünkü ortada bir ayıp ve dolandırıcılık var. Banka bu durumu karşı şirkete bu şekilde ilettiği zaman kurumsal bir şirket olduğu için kendi müşterisi olan satıcıyı cezalandırmayı uygun görüyor. Hatta böyle durumların sıklıkla yaşanması neticesinde sözleşmesini bile iptal edebiliyor.

Sonuç

Sonunda bankadan arayıp başvurumun başarılı şekilde sonuçlandığını ve paranın bir kaç gün içinde karta iade edileceğini söylediler. İade gerçekleştikten bir kaç gün sonra da yine yazılı bildirim yaptılar. Aşağıda görseli görebilirsiniz.

Gizlilikten ötürü bazı yerleri karaladım. Olay ve yaşadığım süreç bu şekilde. Sizde mutlaka uğraşın ve bu tür dolandırıcıların satış yapmasına izin verilmesin. Yorumlar kısmından süreçle ilgili her türlü soruyu sorabilirsiniz.