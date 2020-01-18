Instagram’ın Çökme Sorunlarına Çözüm Buluyoruz

Instagram, kuşkusuz dünyanın en çok kullanılan multimedya sosyal medya sitesi. Kullanıcı sayısı oldukça fazla. Bunun yanında neredeyse her ay 2 – 3 tane yeni özellik ekleniyor, güncelleme geliyor. Hal böyle olunca uygulamanın da bazı telefonlarda bir yerde tıkanması söz konusu olabiliyor. Instagram’ınız sürekli çöküyor ve donuyorsa aşağıdaki çözüm yollarından birisi size yardımcı olabilir.

Instagram çökme sorunu

Çökme sorunlarının bir çok nedeni olabilir. Bu açıdan sırayla nedenlerele birlikte çözüme odaklanalım.

Telefondan kaynaklı bir sorunsa uygulama kaynak yeterli olmadığı için çalışamıyor olabilir. Bu nedenle telefonunuzun belleğini temizleyin. Neredeyse her telefonda kendi bellek temizleme sistemi vardır. Kullanırsanız arka planda kullanılan uygulamaları temizler. Bu sayede Instagram’a yer açılabilir. Bu sorun genelde eski telefonlarda görülebilir.

Instagram’ın verileri ve ön belleği nasıl temizlenir?

Instagram eğer çok dolduysa, telefonda bellek adına çok yer kaplıyorsa ya da yapılan güncellemede bir sıkıntı çıktıysa ve bu yüzden donuyorsa o halde aşağıdaki yolu takip edin.

Ayarlar

Uygulamalar

Instagram uygulamasını bul

Verileri temizle

Ön belleği temizle

Cep telefonlarının ilginç bir özelliği var. Hatta bir çok elektronik cihazda, en azından bir hafızası olan elektronik cihazda bu özellik var. Kullanıldıkça sürekli kullanılan bellek doluyor. Zaman içinde cihaza yük yapmaya başlıyor. Ön bellekleme gerekliliğinden ötürü bu yaşanıyor. Bazen ön belleğe alınan ya da daha önce ayarlanmış bu bilgilerin bazen silinmesi gerekiyor. Ama böyle bir tuş yok. Nasıl sileceğiz. Örneğin bir modemde sinyal sıkıntısı yaşıyorsanız servis sağlayıcınız size modemi kapatıp 10 Saniye bekleyin der. Neden 10 saniye? Ön belleğe alınan verilerin tamamen silinmesi için. Bu bilgiler ışığında,

Instagram’da çokme sorunları yaşıyorsanız bu yöntem size çözüm olabilir. Telefonu rahatlatmak için belirli aralıklarla kapatın. 5 dakika bekleyip sonra tekrar açın. Hatta telefonun pili çıkıyorsa bu süreçte pilini de çıkarabilirsiniz. Telefonunuzu tekrar açtığınız zaman ferahladığını hissedeceksiniz.

Instagram’ı güncelleyim.

Telefonunuzun ayarlarına bağlı olarak uygulamalar otomatik güncellenmiyor olabilir. Örneğin sürekli mobil ağdaysanız ve mobil ağda güncellemeyi kapattıysanız uygulamalarınız güncellenmez. Instagram sürümünüzün güncel olduğundan emin misiniz? Bunun için mağazaya gidip güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Bu Instagram sorununuzu çözebilir.