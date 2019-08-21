Telefon Piyasasında Yarış Devam Ediyor

Bazıları için sadece kamera, bazıları için tasarım önemliyken çoğu için telefonun performansı satın almak için en önemli kriter olabiliyor. Bu nedenle şirketlerde sürekli en iyisini ve en hızlısını üretmek için birbirleriyle yarışıyor. Antutu test sonuçlarında dünyanın en hızlı Android telefonu değişti. Bakın ilk sıraya kim oturdu?

Dünyanın en hızlı Android telefonu hangisi?

Vivo IQOO Pro 5V, Antutu sonuçlarında şuana kadar alınmış en yüksek puanı almayı başardı. Önceki model Meizu 16S Pro modeliydi. Bu model 464411 puan alırken yeni lider bu testten 497179 puan alarak rekor kırdı. Bu puanları resmi Antutu sayfasında göremiyoruz çünkü daha resmi olarak yayınlanmadılar. Daha önce Xiaomi’nin bir modeli de burada görünmüş ve gayet yüksek puan almıştı.

Nasıl bu kadar hızlı olabiliyorlar diyebilirsiniz. Örneğin Xiaomi’de daha tanıtmadığı ve geliştirdiği bir telefonunda Snapdragon 855 Plus işlemcisini kullanmıştı. Yazıya eklediğimiz görselden de anlaşılacağı üzere Vivo’nun bu modeli de aynı işlemciyi kullanıyor ama çok daha yüksek puan alabiliyor. Bunun nedeni kısaca Turbo Write SSD F2FS depolama teknolojisinden kaynaklanıyor. Bu depolama teknolojisi daha hızlı veri transferi sağladığı için telefonun da hızını arttırıyor.