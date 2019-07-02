Yılın En İyi Telefonu Hangisi, Ödül Aldı

Mobil dünya kongresinde 2019’un en iyi telefonu belirlendi. Peki ödülü hangi model aldı? Mobil Dünya KOngresi her sene farklı yerlerde yapılıyor ve özellikte telefonla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Bir çok şirket yeni modellerini tanıtıyor. Bu sene sembolik olduğunu düşündüğümü bir ödül de verildi. Mobil Dünya Kongresinde dünyanın en iyi telefonu belirlendi.

Dünyanın en iyi telefonu

Dünyanın en iyi telefonu ödülü Huawei’nin P30 ve Pro modellerine verildi. Performans raporlarında ise ilginç veriler var. Yeri gelmişken onları da aktarmak gerekiyor. Neden bu ödül sembolik anlayacaksınız.

Huawei P30 ve Pro Modelleri

İlginç bir şekilde modeller dünyanın kabul görmüş test sistemlerinde 9. ve 10. sırada yer alıyor. Bununla birikte yine ilginç bir şekilde asıl model, bir üst modelden daha yüksek puan alabiliyor.

Kirin 980 işlemciyi kullanan telefon 6 ve 8 gb ram seçenekleriyle sunuluyor. Bununla birlikte 6,47 inç ekran boyutuyla dikkat çekiyor. Özellikle Huawei şirketi son telefonlarında sunduğu zoom detayıyla ilgi çekmeyi başarmıştı. Huawei P30 serisi için dürbün gibi telefon deniliyor. Muhtemelen Antutu’dan düşük puan almasının sebebi Kirin 980 kaynaklı. Snapdragon 855 kullanan modeller daha yüksek performans sergiliyor.

Antutu’ya baktığımız zaman en iyi puan alan telefonun One Plus 7 Pro olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte ikinci ve üçüncü sırada Mi 9 ve Black Shark 2 modelleri yer alıyor.