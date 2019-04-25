WordPress’te Yorum Özelliği Nasıl Kapatılır?

WordPress, dünyanın en çok kullanılan blog scripti, bir çok özelliğe sahip. Özelleştirilebilme yetenekleri sayesinde popüler olan bu bloglama sisteminde yorum yapma özelliği olduğunu herkes biliyor. Ama sitenizde yorum istemiyor musunuz? Gelen spam yorumlardan mı sıkıldınız? Yorum yapılmaması gereken bir içerik üreticisi misiniz? O halde aşağıdaki yöntemlerle yorumları kapatabilir, dilerseniz en eski yazılarda bile yorum işlevini devre dışı bırakabilirsiniz. Aşağıdaki yöntemleri deneyin.

Bundan sonra yazdığınız yazılara yorum yapılmasın

Bunun için Ayarlar – Tartışma yolunu takip edin. Burada varsayılan makale ayarları kısmında yeni yazılara yorum yapılsın seçeneğini işaretlerseniz yorum yapılabilir işareti kaldırırsanız yorum kapatılır. Bundan sonra yazdıklarınıza yorum yapılmaz. Bunlar daha önce yayınlanmış yazıları etkilemez.

Bütün yazılar için yorum yapmayı kapat

Yazılar ve tüm yazılır yolunu izleyin. Hepsini seçin ve toplu işlemlerde düzenle seçeneğini seçin. Uygula dedikten sonra açılan kısımda bütün seçilen yazılar için ayar yapılabilir. Burada yorum kısmına izin verme seçin ve uygulayın.

Yorumları kaldır

İkinci yöntemden sonra eski yazılara da yorum yapılamayacak ama hali hazırda var olan yorumlar hala sitenizde görünecek. Bunun için yapmanız gereken yorumları kaldırmak olacaktır.

Yorumlar kısmına girip hepsini seçin ve hepsinden onayı kaldırın. Bu yöntem bütün site yorumlarını kaldıracaktır. Bundan sonra sitenize herhangi bir yorum da gelmeyecektir.