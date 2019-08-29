Pubg Mobile 90 FPS 120 FPS Desteği

En popüler mobil oyunlardan birisi olan Pubg Mobile, hem telefondan hem de bilgisayardan oynanabilir olmasıyla oldukça ilgi gören bir oyun olarak karşımızda. Battle Royale dünyasının en popüleri haline gelmeyi kısa süre içerisinde başaran oyuna her geçen gün yeni bir özellik ekleniyor. Çin’de denenmeye başlayan yeni bir özellikten bahsetmeden geçmeyelim istedik.

FPS değerleri yükseliyor

Çin’de yayınlanan bir test güncellemesi bir çok oyuncunun yüzünü güldürdü. Neden mi? Artık Pubg Mobile’da daha yüksek fps değerleri alabileceksiniz. Şimdi oyunda alınabilen maksimum 60FPS dir ama bu güncellemeyle birlikte bu değer daha da yükselecek.

Peki bunun bize faydası ne diyenler, bazı telefonların ekran yenileme hızları daha yüksek, bu sayede görüntü daha az göz yoracak ve daha iyi görünecek. Bu açıdan bir çok oyuncu Pubg Mobile’dan daha iyi verim alacak.

Güncelleme çinde beta sürümünde yapıldı. Global olarak ne zaman yayınlanır ya da ülkemize ne zaman gelir bilinmiyor.