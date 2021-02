Selam sevgili okuyucum, arkadaşım. Uzun zamandır baş başa muhabbet eden bir yazı yazmadık değil mi ? Eee malum iş güç ve nerede o eski blog yazarlığı diyebiliriz. Uzun zamandır yazmak istediğim ama fırsatım olmadığı için yazamadığım bir yıl değerlendirmesi yazısı için buradayım. Aslında bu şekilde değerlendirmeleri okumayı seven ama yazmayan birisi olarak bu sene yazmak istedim. Belki de bu yılın farklı ilerlemesi de sebep olmuş olabilir, bilmiyorum.

Sevgili Sezer, Tahsin ve Furkan‘ın yazılarına denk gelince dedim bu kadar tesadüf olmaz demek ki yazmam gerekiyor diye işte bu satırları yazmaya başladım. Aslında yazmamın başka sebepleri de var ki ilerleyen satırlarda değineceğim ama kısaca bahsetmek gerekirse sebebi: “Değişiklik“.

Şimdi gelin 2020’de neler olup bitti hayatımda biraz anlatayım;

2020 = Yıpranma, Tükenme, Yorulma

2 iken 3 olduk

Öncelikle benim için hayatımın en güzel ve en önemli bir olay yaşandı. Oğlum doğdu! Hatta bu satırları yazdığım günlerde 1 yaşını da dolduran oğlumun hayatımıza gelişi ile her şey değişti diyebilirim. Zaman kavramı, sevgi kavramı, gözlem kavramı ve daha nicesi. Belki önceki yazılarımı okumuşsunuzdur. Pişik kremi listesi gibi yazılarım artık teknoloji dışında başka konularda da inceleme fırsatım olduğunu görmüşsünüzdür 🙂

Yani şunu diyebilirim, çocuğun olunca anlarsın cümlesi çok net her şeyi ifade ediyormuş. Yani tarifi olmayan bir duygu ki Allah isteyen, dileyen, arzu eden herkese nasip eder inşallah. Hayatımı resmen değiştirdi ufak canavarım 🙂

Şimdilerde kafam estiği gibi her şeyi yapamıyorum o yüzden. Malum çocuk ne derse o oluyor. Beraber pc başına oturunca ilk başlarda mouse hareketlerine gülümsüyor, sonra pat pat vurmaya başlayınca masadan kalkıyoruz. 🙂 Canın sağolsun oğlum..

Biraz Evde Kalma Keyfi

Diğer malum hepimizin yaşadığı pandemi süreci. İlk dönemlerde evde kaldık ki bu benim için güzeldi, ev delisi birisi için ama her gün haberlerdeki o rakamlar vs. gördükçe çok korkutucu oldu benim gibi hastalık hastası, pimpirikli bir adam için hiç iyi değildi. Artık işe araç ile gidip geliyorum. Günlük 70 km temizinden yol yapıyoruz. Sağolsun focuscuyum yaz kış demeden sırtında taşıdı, taşıyor.

Bu süreçte çok dikkat gösteriyoruz, çok şükür ailemizden kimse olmadı. Umarım hasta olanlar acil şifalar bulur, hayatını kaybedenlerinde mekanı cennet olur. Tabi bu olumsuzlukların bazı olumlu yanları da oldu diyebilirim.

Az Kaldı ama Bittik Abicim Bittikkkk

Her olumsuzluk belki bazı şeyler için fırsat olabilir. Mesela benim için bir çok fırsat doğdu diyebilirim. Öncelikle okulların uzaktan eğitim vermesi benim için arayıp bulamadığım fırsattı. Belki bilmeyenleriniz vardır 3. sınıf Bilgisayar Müh. öğrencisiyim. İş, ev ve çocuk ile yürütmek zor oluyordu. Not bulmak, çalışmak, anlamak vs. beni baya yoruyordu. Sonrasında sınavlara git gel gibi durumlar acayip yıprattığı zamanlar oldu. Ama uzaktan videolu eğitimler hem dersi öğrenmeye hem de elimin altında istediğim zaman ulaşmam muhteşemdi. Bu sayede okul hayatım benim açımdan güzel gidiyordu.

Bunun dışında bu dönem okul biraz yoğun geçti. 3. sınıf ağırlığı ve online olmasından dolayı hocaların bombardıman gibi ödev, proje isteklerine yetişmeye çalışmak benim baya vaktimi aldı diyebilirim. Onları da dün itibariyle hepsinin geçmiş olmanın mutluluğu ve rahatlığıyla yeni döneme kadar kafa tatili yapıyorum.

Bu yıl malum fazla dışarı vs. çıkamadık. Tatilleri ya evde geçirdim ya da memlekete gittim. Köyde, evimiz köyün dışında ve ormana yakın olması sebebiyle rahat bir zaman geçirdik. Ama her ne kadar gezecek yer olmasa da Ankara’da insan bazen dışarı atmak istiyor. Hep dediğim şey burada da geçerliymiş: “Her şeyin ne azı, ne çoğu”

Emekli Amca Modu: ON

Bu sene arada el işi hobi bir kaç şeyler yaptım. Kendi çapımda elektronik devreler ile uğraştım. Uygulama üstünden kontrol edebildiğim led ışıklarki bunlar programlanabilir led kullandım, benim için elektronik ve elektrik açıdan baya bir şey öğrenmeme sebep oldu. Sonrasında evde süs ve ihtiyaç amaçlı tasarladığım ürünleri MDF ile kestirip onlardan bir şeyler çıkarttım 🙂 Aşağıdaki Aslan’ı ben tasarlamadım hazırdı o 🙂

Tabi bu sene sadece keyfi değil ayrıca biraz gelir gider işleri ile de uğraştık. Eşimin yaptığı işleri pazarlamasında yardımcı olmaya çalıştım. Ona malzeme getir, uygun fiyatlı ürün bul, süreçleri hızlandırma gibi bir çok şeye de baktım. O da çocuğun büyümesiyle beraber yavaş yavaş sahalara geri dönmeye başladı. Bakalım bu yıl için planlarım var.

Demişler ki Kral Öldü, Söyleyin Onlara Kral Geri Döndü!

WordPress ile ilgili projelerim vardı ama maddi kaynak sıkıntısı, zaman sıkıntısı ve ekip sıkıntısından dolayı erteledim. Erteledim çünkü, bir gün yine yapmak istiyorum bir şeyler.

Sonrasında ben her ne kadar lanse etmesem de en sevdiğim CMS olan WordPress’i bırakamadım. Tasarım, programlama vs. derken dönüp WordPress’e geri döndük. Geri döndük ama aslında bırakmadım. Ama çok yoğun şekilde uğraşmıyordum. Senede 2-3 adet siteydi. Ama 2020’de baya koşturduk.

Bu pandemi de evde olmam ve ilerleyen günlerde ne olacak kaygısıyla işler almaya başladı. Sağolsun sevgili Onur arkadaşımın pasladığı işleri bazen “Nasıl yapacağız bunu şimdi?” gibi serzenişler ederek ama sonrasında bir yolunu bularak yaptım. WordPress’te normal site dışında çok acayip işler yaptık ben bile bakınca şaşırıyorum nasıl yaptık diye 🙂

Bunun dışında halen mevcut müşterilerimin sitelerini takip ediyorum, geliştiriyorum ama yeni yılda karar aldım onuda birazdan açıklayacağım.

Selam Arkadaşlar Ben ….

Bu dönem birde sosyal medyaya el attım. Instagram önceliğinde sonrasında Youtube ile devam eden bir süreç. Her ne kadar ara ara ilerlesem de orada ilerlemeyi düşünüyorum. Instagramı farklı bir isimle gidiyordum ama kurumsal yerine öznel olmak daha iyi olur diye @aorhanblog ismiyle orada beğendiğim, sevdiğim veya ilgimi çekenleri paylaşıyorum.

Youtube kanalı açmak hem içimde vardı ama nasıl olur yapar mıyım yapamaz mıyım diye sorarken dedimki ne kaybedeceğim ve denemeden öğrenemem diyerek kanalı açtım. Açtım ama ne belaymış arkadaş! Yok mikrofon al, yok tripod al, yok ışık al, masa al, onu al bunu al. Ya blogun gözünü seveyim aç site yaz bitti gitti. Valla bezdirdi ama yılmayacağım.

Bu dönem belki de uzun süredir diyebilirim kişisel gelişim bakımından fazla bir şey yapmadım. Okul dışında kendimi geliştirdiğimi pek inanmıyorum ama bu sene biraz üstüne değineceğim.

2021 için neler planlıyorum, bir de bunları okuyun bakalım;

2021 = Gelişim, Dinlenme, Eğlence

Gelelim önümüzdeki koca bir seneye. Hatta 1 ayı bitti ama olsun koca bir sene. Bu sene başta da söylediğim gibi değişim kararı aldım. Bu tarz şeyleri ben pek söylemem aslında. Çünkü kendimi değiştirmeyi de pek sevmem ama içimden bir ses bu sene farklı olacak, bu sene sende farklı olacaksın diyor. Belki malum pandemi zihin karmaşası yapmışda olabilir, bilmiyorum ama değişim için kararlar aldım.

Bu kararlara göz atalım;

İş Yok = Zaman Var

Bunu alma sebeplerim aslında birden fazla diyebilirim. Çünkü iş yapmayı, çalışmayı, üretmeyi seven birisiyim. Yaptığım işleri maddi kazanç yanında aslında bana bir şeyler üretmesi, bazen bir şeyler öğretmesi yanında güzel bir ağ oluşturması. Yani yeni insanlar tanıyorsunuz, yeni çevreler vs. Ama en büyük kaybı tabi ki zaman. Çünkü ben asıl mesleğim dışında akşamları ve hafta sonları yaptığım için kendim için ayırdığım zamanı iş yapmak için kullanınca yıpranıyorsun. Yetiştirme süresi, problemler, ödeme durumları vs. yıpratıcı oluyor.

Fakat benim iş alımı bırakma sebebim öncelikle çocuğum ile vakit geçirmek. Çünkü o kadar hızlı büyüyor ki bazen diyorsun “Bunu ne zaman öğrendi ?” ya da “Bak bak benim yaptığım gibi yapıyor” diyebiliyorsunuz. Çocuk aslında ailenin yansıması ve sizi görürse yansıtacak bir şey görecektir. Bu yüzden onun gelişimi ve vatana millete faydalı bir birey olması için atalarımızın dediği gibi “Ağaç yaş iken eğrilir” sözünün doğruluyla ona destek olmak istiyorum.

Şimdi Öğren Yarın Kazan

Diğer sebeplerden birisi artık biraz ciddi olarak kendime yatırım yapmak istemem. WordPress ilk zamanlarında çok kurcaladım. Tema düzenledim, tema yaptım, kod parçacıkları yayınladım vs. ama ara vermem ile çok sular aktı geçti. Ayrıca bazen diyorum WordPress yerine PHP‘ye tam olarak vakit ayırsaydım daha farklı olabilirdi. Çünkü katma değeri daha fazla PHP’nin. Bu yüzden önümüzdeki yılları düşünerek ve yeni yeni filizlenen aslında baya büyüdü ama yapı olarak yeni filizlenen Flutter konusunda çalışmak istiyorum. Çok uzunca araştırmalar yaptım belki bir yazıda da onu anlatırım ama Flutter‘da beni çeken bir kaç şey var. Bu sene hedefim Flutter ile en az 2 uygulama çıkarmak veya 1 uygulamayı çıkartıp baya sağlam proje olarak lanse etmek gibi hedef belirledim.

Mobil tarafında her platforma aynı anda uygulama çıkartmak ve o sürede bilgisayar müh. mezun olursam işime yarayacağını düşündüğümden böyle bir yola girmeye çalışacağım. Çünkü kod yazmadıkça öğrenmek zor oluyor.

Tamamen Duygusal Sebepler

Diğer sebep ise maddi sebepler. Her ne kadar tamamen bitmese de iş hayatıma başladığımdan dolayı hep bir şeylerin borcunu ödedim. Maaşımı hiç bir ay tam olarak cebime koyamadım. Bu su, elektrik vs. konusu değil. Direk hep bir yerlere yarısından fazlasını ödedim. Bu sene bir aksilik çıkmazsa borçlarım hafifleyecek. O yüzden de artık biraz ara vermek beni de dinlendirecek. Çünkü saçlarım ciddi ciddi beyazladı. 🙂

Eşimin Projelerine Destek

Eşimin yaptığı işleri daha fazla online da görünür yapmak istiyorum. Hep bir websiteye gerek var mı ? Onca instagram, pazaryerleri varken diyordum ama son dönemde bazı incelemeler ve yaşananlar aslında gerekli olduğunu hatta çoğu pazar yerlerinde satış yapanların kendi özellerine doğru gittiğini görünce dedim artık zamanı geldi. Ona güzel bir şey çıkarmaya çalışacağım. Çünkü hayallerimiz var. Bu büyük ev, lüks araba değil. Tabi ki gönül ister ama başka hayaller. Gönüllere dokunacak hayaller. O yüzden bazen ya biraz bırak dediğimde bu hayaller kamçılıyor.

Evde Çılgın Projeler

Bu dönem malum yine çok iş sıkıştırdık ama arada kafamı dağıtmalık hobi projeler düşünüyorum. Benim en büyük sıkıntım yaptığım hobi projesi kullanılmalı. Mesela Raspberry Pi aldım ama doğru düzgün proje bulamadım. Sonra bulduklarım bütçe üstüydü derken kaldı. 2 proje var aklımda; ilki akıllı ayna yapmak ama biraz daha gelişmiş ve farklısı veya bu yıl 3d printer alıp onu uzaktan kontrol ve izleme için kullanmak. Dediğim gibi hobi projeleri olsa da kullanacağım bir şey olması istiyorum. 3D Printer‘ı bu yüzden erteledim, dedim ne yapacağım ufacık baskılar filan derkennnn sonra Burak Dönertaş‘ın kask yapımını görünce ilk tepkim: Ya bu benim niye aklıma gelmedi oldu 🙂 Parçalayarak baskı sonra montaj ile istediğin şeyi üret. Yani bu kadar basit olayı ben es geçtiğim için almamıştım. Tabi bunu görünce araştır et derken derya deniz ihtiyaç ve proje çıktı. O yüzden önce evde yer sonra bütçe oluşturarak almayı deneyeceğim.

Haa bu arada birde otomobil parçalarından bir masa üstü aksesuar yapma fikrim var. Masa lambası ve bazı özellikleri olacak. Kullanacağım araç modeli ise: Murat 124 🙂 Varsa elinizde çıkma parçalar DM’den yazın pardonn mail atın 🙂

Ya Youtube Ya Hiç Projem

Bu sene blog ile içli dışlı olurum diyemeyeceğim çünkü sosyal medyayı aktif kullanacağım. Blog yazıları yazacağım ama genelde editörlük yapıyorum. Yine sanırım öyle gider. Instagram yine farklı video ve görseller ile devam ettireceğim. Ama ağırlık youtube olacak. Onun için diksiyon eğitimlerine bakıyorum. Yani benim gibi kafanızda bir çok konuyu düşünen birisiyseniz sizde benim gibi çok fazla eee diyorsunuzdur. Bu kitap okuma alışkanlığı vs ayrı konu ama araştırmalarımda bu asalak seslerin bir çoğu kafada kurgusuz konuşmalar veya düşüncelerden oluyormuş. Hatta belki yazıda da oluyordur çünkü ben çok atlama yapıyorum.

İşte hem bunları azaltmak için görevlerimi azaltıyorum hemde sesin en önemli konusu diyagram düzeni için eğitimlere bakıyorum. Öncesi ve sonrası videolar yalan değilse çok gelişme oluyor. Eğer sizde de varsa böyle şeyler Youtube Mennan Şahin videolarına bakın.

Peki Youtube’da ne yapacağım. Yine ürün incelemeleri olacak ama onun için ekipman sıkıntım var. O süreçte en büyük sıkıntı kamera ama telefon ile idare edeceğiz. Videoları kurgusu daha hızlı olacak videolar ile yapmayı düşünüyorum. Ürün incelemelerinde benim olduğum videoları editlemek çok uzun sürüyor. O nedenle biraz daha ekranda görüntülü güzel derlemeli videolar düşünüyorum. Kullandığım servisler, takip ettiğim konular vs. olsun diye düşünüyorum.

Bakalım onları da halletmeye çalışacağım. Hedef 2021’de 2021 abone 🙂 (Gördüğünüz gibi 154 kişilik ordumuz ile sahalardayız)

Bu arada kanalıma abone olmak isterseniz bekliyorum. Gelin abone olun 🙂

Son Cümlem

Acısı tatlı ile bir sene bir ay geçti. Artık hep iyi düşünmek için uğraşacağım. Zaten öyleyim ama bu sene biraz karamsar geçti. Aslında sebebi pandemi değil ama bir karamsarlık vardı. Bu sene de aksine daha umutlu daha enerjik hissediyorum. Umarım bir sonraki yazımda çok kötü bir seneydi demem.

Önce şu mobil programlamayı halletmek var. Buradaki 2021 planlarımı da belki erteleme yapabilirim bilmiyorum ama şu anda hedef mobil programlama ve youtube olacak.

Umarım herkes için güzel bir sene olur. Görüşmek üzere…