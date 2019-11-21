Red Dead Redemption 2 PC İçin En İyi Grafik Ayarları Nasıl Yapılır?

Rockstar’un efsane oyunu yakın zaman önce PC platformu için çıktı. Bildiğiniz gibi PC ve Konsollar arasında performans farkı bulunuyor. Bunun sebebini kısaca anlatacak olursak, konsol için bir oyunun özel olarak yapılması ve o yazılan oyunun hepsinin aynı donanımla çalışmasından ötürü daha stabil olması PC’de ise bir sürü ekran kartı ana kart ve çeşitli özelliklere sahip bilgisayarlarla oynanmaya çalışıldığı için stabil olmayan bir oyunun karşımıza çıkması. Sorun bu şekilde tarif edilebilir ve aynı sıkıntı Red Dead Redemption 2 için de geçerli. Peki PC sürümünü en iyi fps değerleriyle nasıl oynarsınız?

Red Dead Redemption 2 fps

Bunun için yapılan testlerden bahsetmek lazım. Oyunun genel olarak stabil olmadığını (şimdilik) belirtmekte fayda var. Oyun GTX 1060 ve RX 580 ekran kartları ile düşük ve orta ayarlarda iyi sonuçlar veriyor. RTX 2080 Ti yani şu ana kadar üretilmiş en iyi ekran kartlarından biri bile ultra ayarlarda Red Dead Redemption’ı oynatırken sıkıntı çekiyor.

Testlere baktğımızda 2080 Ti ile Ultra ayarlardan Yüksek ayarlar grafik kalitesi düşürüldüğü zaman %20’den fazla performans artışı olurken Orta ayarlara düşürürseniz bu performans artışı %50 leri buluyor. Oyunun stabil olmamasının buradan anlaşıldığı görülüyor. Zira grafiklerin birbirine bu kadar yakın olmasına rağmen değişen performans oyunda bazı sıkıntıların olduğuna işaret ediyor.

FPS’yi arttırmak için

FPS arttırmak için yapılan tavsiyeler de şu şekilde;

Çözünürlüğü düşürün.

Grafik kalitesini orta ve düşük seviyeye düşürün.

Bu önerileri aslında herkes biliyor ama çoğu kişi hala RockStar’a kızıyor ama bilinmeyen birşey var ki grafik kalitesinde çok fazla fark yok. Yani orta seviyede oynadığınız zaman da zevk alabilirsiniz. En yüksek ayarlar için (4K ve Ultra Ayarlar) 2080Ti bile performans sorunlarıyla karşılaşıyor.