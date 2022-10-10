GTA 5 Telefon Hileleri 

Grand Theft Auto 5 oyununda hile yapabilmenin birden çok yolu bulunuyor. İlk yöntemde klasik olarak hile konsolunu açmanız ve açılan hile konsoluna gta 5 hileleri girmeniz gerekiyor. Bu oldukça alışık olduğumuz bir yöntem. Çünkü daha önceki oyunlarda da hileleri bu şekilde kullanıyorduk. Ama seriye Gta 4 ile birlikte eklenen telefon kodları özelliği Gta 5 oyununda da kullanılmış. Bu özellik sayesinde hile konsoluna girmeden cep telefonunuz üzerinden hile gta 5 hilelerini yapabiliyorsunuz.

Oyun içerisinde bu hileleri kullanabilmek için konsollarda “yukarı” tuşuna, pc versiyonunda ise “T” tuşuna basarak cep telefonunuzu çıkartın. Kişiler listenize erişin Xbox için “X” tuşuna, PlayStation için “kare” tuşuna, PC için ise “Spacerbar” tuşuna basın. Bu aşamadan sonra aşağıda yer alan numaraları cep telefonunuza girmeniz gerekecek.

Kodları girdikten sonra hileyi aktif edebilmek için tekrardan Xbox için “X” tuşuna, PlayStation için “kare” tuşuna PC için ise “Spacerbar” tuşuna basın. Hilenin başarı ile aktifleştiğini belirten bir bildirim aldıysanız her şey yolunda demektir.

Gta 5 Cep Telefonu Hileleri

1-999-724-6545537 | Ölümsüzlük verir

| Ölümsüzlük verir 1-999-887-853 | Maksimum sağlık ve zırh verir

| Maksimum sağlık ve zırh verir 1-999-384-48483 | Aranma seviyesini artırır

| Aranma seviyesini artırır 1-999-529-93787 | Aranma seviyesini düşürür

| Aranma seviyesini düşürür 1-999-769-3787 | Özel yeteneği doldurur

| Özel yeteneği doldurur 1-999-547867 | Sarhoş modunu açar

| Sarhoş modunu açar 1-999-332-3393 | Ağır çekim modunu açar

| Ağır çekim modunu açar 1-999-332-3393 | Ağır çekimde nişan alma modunu açar

| Ağır çekimde nişan alma modunu açar 1-999-228-2463 | Hızlı koşma modunu sağlar

| Hızlı koşma modunu sağlar 1-999-46844557 | Hızlı yüzme modunu açar

| Hızlı yüzme modunu açar 1-999-467-8648 | Süper zıplama modunu açar

| Süper zıplama modunu açar 1-999-759-3483 | Paraşüt verir

| Paraşüt verir 1-999-759-3255 | Gökyüzünden süzülmeyi sağlar

| Gökyüzünden süzülmeyi sağlar 1-999-356-2837 | Yerçekimini değiştirir

| Yerçekimini değiştirir 1-999-625-348-7246 | Hava durumunu değiştirir

| Hava durumunu değiştirir 1-999-766-9329 | Araçların yol tutuşunu düşürür

Araç Hileleri

1-999-226-348 | BMX bisiklet verir

| BMX bisiklet verir 1-999-227-678-676 | Stunt uçağı verir

| Stunt uçağı verir 1-999-282-2537 | Kraken denizaltısı verir

| Kraken denizaltısı verir 1-999-289-9633 | Buzzard helikopteri verir

| Buzzard helikopteri verir 1-999-266-38 | Comet verir

| Comet verir 1-999-332-84227 | Duke O’Death verir

| Duke O’Death verir 1-999-398-4628 | Dodo deniz uçağı verir

| Dodo deniz uçağı verir 1-999-359-77729 | Duster uçağı verir

| Duster uçağı verir 1-999-4653-461 | Golf arabası verir

| Golf arabası verir 1-999-633-7623 | Sanchez motosiklet verir

| Sanchez motosiklet verir 1-999-727-4348 | Rapid GT verir

| Rapid GT verir 1-999-762-538 | PCJ-600 motosiklet

| PCJ-600 motosiklet 1-999-872-7433 | Çöp kamyonu verir

| Çöp kamyonu verir 1-999-846-39663 | Limuzin verir

Silah Hileleri

1-999-468-42637 | Patlayıcı yakın saldırılar

| Patlayıcı yakın saldırılar 1-999-444-439 | Patlayıcı mermiler

| Patlayıcı mermiler 1-999-4623-634279 | Yanıcı mermiler

| Yanıcı mermiler 1-999-866-587 | Silah ve mühimmat verir

Şimdilik Gta 5 oyununun bilinen tüm telefon hileleri bu kadar. Gta 4 hilelerinde olduğu gibi Gta 5 hilelerinde de para için özel bir kod veya numara bulunmuyor. Yani eğer oyunda para kazanmak istiyorsanız bunun için doğal yollardan uğraş vermelisiniz.