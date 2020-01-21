Mail Adresi Kontrol Etme

Bir mail adresi hala aktif olarak kullanılıyor mu? Artık silindi mi böyle bir mail adresi yok mu? Tüm bu sorulara cevap bulabileceğiniz yöntemi gösteren yazımızla karşınızdayız. İş için mail kullanıyorsunuz ve sizin için çok önemli. Bu durumda mail gönderdiğiniz adresin hala kullanılıyor olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. “Buna ne gerek var mail atarım kullanılıyorsa gider” şeklinde bir mantıkta olmayın. İş dünyasında dakikalarla oynanıyor. Birinden saatlerce mail beklemek ve sonunda boşuna beklemek gerçekten can sıkıcı olabilir.

Mail adreslerini kontrol edin

Posta gönderdiğiniz mail adresi hala kullanımda mı yoksa artık kaldırıldı mı? Kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyin. Oldukça basit bir yöntemle kontrolü gerçekleştiriyoruz.

Buradaki e-Mail Checker sitesine gidin. Karşınızdaki mail adresi boşluğuna kontrol etmek istediğiniz mail adresini yazın. Check butonuna basın. İşlem bu kadar.

Bu kontrol size maille ilgili bilgi verecek. Bilgi de mailin sunucularından alınmaktadır. Aktif ise size mail adresinin hala kullanılabilir olduğunu söyler. Pasif ise mail adresinin kullanımda olmadığını ekler.