iOS 13.1.1 Güncellemesi Neler Sunuyor?

iOS 13 ilk çıktığı zaman bir çok hata ve en önemlisi güvenlik açığıyla insanlara verildi. Bununla ilgili çok sayıda bildirim yapıldı. Apple çoğunu kabul edip ilk güncellemede gidereceğini duyurdu. Bakalım iOS 13.1.1 güncellemesiyle hangi hatalar giderildi ve ne gibi yenilikler bulunuyor.

iOS 13.1.1 güncellemesi detayları

Güncelleme boyutuna baktığımız zaman 115MB boyutunda olduğunu görüyoruz. Bunla birlikte Apple bu güncellemede hatalar ve performans geliştirmesi üzerinde durmuş.

Giderilen sıkıntılardan birisi yedeklemeden geri yüklerken karşılaşılan hataları gideriyor. Bu sayede yedekten geri yükleme problemi ortadan kalkmış oluyor.

Batarya performansını etkileyen bazı hataların çözüldüğü belirtiliyor. Bu sayede daha sağlıklı bir pil performansı almanız mümkün.

Siri’de bir sesi tanıma problemi vardı. Komutları anlamakta güçlük çeken Siri’nin bu sorununun iOS 13.1.1 güncellemesiyle giderildiği söyleniyor.

Artık Safari’de arama önerileri otomatik olarak etkinleştirilmiyor.

Hatırlatıcılarda yaşanan takılma ve yavaşlık sorununun giderildiği açıklandı.

Klavyeyle ilgili sorunların giderildiği açıklandı. Bildiğiniz gibi bütün klavyelere otomatik olarak tam erişim yetkisi veriliyordu. Bu hata giderildi.

Şimdilik kredi kartı bilgilerinin başka telefonlarda görünmesine yol açan sıkıntının giderilip giderilmediği bilinmiyor.