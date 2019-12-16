Sony Xperia 3 Muhtemel Özellikler

İnternete sızan bir test sonuçlarına göre Sony, bu modelle şeytanın bacağını kırabilir. Telefon konusunda modellerin çoğunda başarıyı yakalayamayan Sony, yeni bir modelle karşımıza çıkabilir. Modelin isminin Xperia 3 olacağı ve harika özelliklerle karşımıza çıkacağı söyleniyor.

Sony Xperia 3 beklenen teknik özellikleri

Test sonuçlarındaki model ismi Sony’nin telefonlarında kullandığı model isimlerine benzer olduğu için MWC 20’de tanıtılacak olan yeni Sony modeli olarak lanse edildi. işte muhtemel Sony Xperia 3 özellikleri;

Son ve en güçlü işlemci modeli olan Snapdragon 865 ile piyasaya çıkacak.

12 Gb ram olacak.

Arka tarafta 6 ön tarafta 2 kamerayla karşımıza çıkacak.

Şimdilik temel özelliklerden ortaya çıkanlar bu kadar. Bu temel özelliklere baktığımız zaman cihazın oldukça yüksek performans sergileyeceği zaten aşikar.

Snapdragon’un son modeli olan 865’li bir telefon daha piyasaya çıkmadı. Ama ilk telefonun Çinli bir marka olması bekleniyor. Muhtemelen Xiaomi olabilir. Sony’nin yeni modeli de bu işlemciyi kullanacak.

6 ya da 8 Gb ram seçenekleri artık orta segment cihazlarda kullanılıyor. 12 Gb elbette üst düzey telefon olmak için yeterli. Şu ana kadar daha iyisi çıkmadı. Genelde amiral gemileri ya 12 gb ram kullanıyor ya da 12 Gb seçeneği oluyor.

Kamera konusunun abartıldığını düşünüyoruz. Sony kamera konusunda iyi olduğu için daha iyi fotoğraf ve video için 6 kameraya ihtiyacı yok. Muhtemelen popülist bir yaklaşımla böyle bir yol izlemeye karar verdiler.

Bakalım Sony’nin yeni modeli nasıl olacak? Bu modelle Sony telefon dünyasına geri dönebilecek mi?