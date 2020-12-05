Son zamanlarda oyunlara olan ilginin artması ile beraber oyuncu kulaklıkları da artık en fazla talep gören bilgisayar bileşenlerinden birisi olduğunu söyleyebilirim. Birbirinden farklı marka ve modellerden oluşan bu listemizde bazı ürünler aynı markaya ait olmasına rağmen fiyatları farklı. Burada tabiki ürünlerin kalitesinden dolayı farklılık ve ek özellikler oluyor. Mesela rgb olmayan bir ürün diğerine göre ucuz olabilir. Eğer sizin için ses sadece önemli ise bu ürünü alabilirsiniz. Buna benzer farklılıkların olduğu listemizi okuyabilirsiniz.

50 – 300 TL Arası Oyuncu Kulaklıkları

Oyuncu kulaklıkları için piyasada en çok tutulan ve tercih edilen modelleri sıralayacağız. Bu top 10 listesinde minimum bütçe 50 lira maksimum bütçe 300 lira şeklinde baz alarak yaptık. İşte oyun severlerin vazgeçemeyeceği 10 oyuncu kulaklığı;

Gamepower Magnus 3.5mm Oyuncu Kulaklığı KU911GMP100

Listenin baçında Gamepower isimli ürün yer alıyor. Fiyat performans açısından bulunabilecek nadir ürünlerden biri. Ses kalitesinin yeteri kadar iyi olduğunu söyleyelim.

Kullancı Yorumu: Ürün gayet güzel. Kaliteli ses geliyor. Mikrofonu da gayet iyi. Kulağı ara ara terletiyor. Bu bütçeye alınacak en iyi kulaklıklardan biri.

Ürünü Trendyol’da İncele

Gamepower Medusa Raınbow 7.1 Oyuncu Kulaklığı

Oyuncu kulaklıkları listesinde ikinci sırada da yine bir Gamepower ürünü var. Magnus modeline göre özellikleri biraz daha iyi olan kulaklığın led ışık gibi teknolojileri barındırıyor.

Kullanıcı Yorumu: Ürün gayet güzel. 3 günde elime ulaştı. Sesi yüksek çıkıyor. Fakat basları biraz zayıf. Mikrofonu kusursuz.

Ürünü Trendyol’da İncele

Rampage Alquist Sn-r10 Siyah Gaming Oyuncu Mikrofonlu Kulaklık

Pek çok oyuncu kulaklığında mikrofon desteğide bulunur. Ancak seçim yaparken yine de bu detaya dikkat etmek gerekir. Rampage Alquist mikrofona sahip bir kulaklıktır.

Kullanıcı Yorumu: Bası çok kaliteli. Sesi mükemmel. Ses seviyesi iyi ve fiyatına göre normal.

Ürünü Trendyol’da İncele

Snopy Sn-4488 Profesyonel Oyuncu Mikrofonlu Kulaklık

Mikrofonu kaliteli ve güzel olan başka bir ürünle daha karşı karşıyayız. Snopy’nin oyuncu kulaklığı oyun severlerin isteklerine tam karşılık verebiliyor.

Kullanıcı Yorumu: Fiyatı çok güzel. Ürün sıkıntısız şekilde çalışıyor. Mikrofon sesi iyi. Ürün kucağı ve başı acıtmıyor.

Ürünü Trendyol’da İncele

Snopy Sn-633 Kułak Üstü Gaming Oyuncu Mikrofonlu Kulaklık

Oyun oynamaya son derece uygun olan kulaklık son derece modern ve estetik durmaktadır. Günümüz şartlarına göre oldukça dayanıklı ve kalitelidir.

Kullanıcı Yorumu: Hem kaliteli hem de ucuz. Ürün kulağa düzgün oturuyor. Ses seviyesi makul sayılsada biraz daha fazla olabilirdi.

Ürünü Trendyol’da İncele

Rampage Sn-r7 Mesh Gaming Oyuncu Mikrofonlu Kulaklık

Yumuşak bir yapıya sahip olan Rampage oyuncu kulaklığı 3 farklı çıkışa sahiptir. Bu çıkışlardan en dikkat çekeni ise USB olanıdır.

Kullanıcı Yorumu: Fiyatına göre bence çok iyi. CS:GO oynayanlar için öneririm. Ses kalitesi çok iyi bir ürün.

Ürünü Trendyol’da İncele

Bu yazımızı da okumanızı tavsiye ederim: Oyun Severler İçin 10 Adet Oyuncu Laptop Önerileri

Rampage Rm-k27 X-jammer 3,5mm 7 Renkl Ledli Gaming Oyuncu Mikrofonlu Kulaklık

Oyuncu kulaklıkları listesine son gelirken birbirinden güzel ve kaliteli ürünleri paylaştık. Belki de listenin en çok dikkat çeken ürününe sıra geldi. 3,5 mm jak girişinin yanında USB girişininde olması avantaj. Renkli led teknolojisinin yanı sıra kullanımı çok kolay.

Kullanıcı Yorumu: kaliteli güzel bir ürün. Fakat renkleri ayarlayamıyorsunuz. 1 işi 2 erkek dönüştürücü almanız gerekiyor.

Ürünü Trendyol’da İncele

Rampage Rm-k18 Double Rgb 7.1 Oyuncu Kulaklığı

Oldukça hassas ve yumuşak bir yapıya sahip olan kulaklık ergonomik bir kullanım sunuyor. Mikrofon fazla büyük olmaması dikkat dağınıklığını engelliyor.

Kullanıcı Yorumu: Ürün gerçekten güzel. Ses olsun mikrofon olsun gayet iyi. Kafa ayarı ve ses ayar iyi.

Ürünü Trendyol’da İncele

Rampage Rm-2019g X-tıtan 7.1 Surround Usb Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı

Bir fiyat performans ürünüyle daha karşı karşıyayız. Yüksek kaliteli mikrofonu ve güçlü ses yapısı ile bu fiyat aralığında ciddi bir rakip olduğunu gösteriyor.

Kullanıcı Yorumu: Ses çok güzel geliyor. Mikrofonda çok iyi ve ışıklandırma var. Bunu kapatın açabiliyorsunuz.

Ürünü Trendyol’da İncele

Frisby FHP-G1414B Kulaküstü Oyuncu Kulaklık

Oyuncu kulaklıkları listemizin son sırasına geldik. 100 lira ortalama bir fiyatıyla birçok kişi tatmin eden kulaklığın kullanımı oyun severler için yeterli.

Kullanıcı Yorumu: Fiyatına göre çok iyi. Kesinlikle öneririm. Başarılı bir ürün. Fiyatına göre sorunsuz.

Ürünü Trendyol’da İncele



