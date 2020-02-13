Monster ülkemizde faaliyet gösteren önemli bilgisayar şirketlerinden birisi. Laptoplarıyla göz dolduran şirket oyunlara odaklanıyor. Oyun bilgisayarları üreten şirketin ayrıca iş istasyonları da bulunuyor. Ülkemizde bir kaç şehirde aktif faaliyet gösterse de internet sitesi üzerinden her yere satış yapabiliyor ve teknik servis hizmeti verebiliyor. Bunun yanında sadece laptop değil çevre birimleri de satılıyor. Bunlardan birini aldınız ve ürün bozuldu mu ya da bir sıkıntı mı var? O halde Monster’dan teknik servis hizmeti nasıl alınır bir göz atalım.

Monster teknik servis

Monster’ın Ankara, İzmir ve İstanbul’da teknik servisleri bulunuyor. Bu 3 şehre de ürünü elden teslim etmeniz mümkün. Uzak bir şehirde yaşıyorsanız kargo işlemini ise sadece İstanbul teknik servisine yapabiliyorsunuz. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde;

Ürünü kutusuna özenli bir şekilde koyun.

Üründe yaşadığınız sorunu açıklayıcı şekilde bir kağıda yazıp içine koyun.

Ürünün faturasının kopyasını kutunun içine koyun.

Özenle paketleyin.

Bu işlemlerden sonra ;

Kutunun üzerine isminizi soy isminizi TC ‘nizi ve telefon numaranızı yazın. Adresinizi de ekleyebilirsiniz. Geri geleceği zaman Monster zaten sizi arayacatır.

Kendi bilgilerinizden sonra Monster’ın bilgilerini yazın. Alıcı kısmına: MONSTER BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş yazın.

Adres olarak sadece Müşteri NO: 1809944310929 yazın.

Sadece Aras Kargo ile gönderim yapılabiliyor. Müşteri numarası aras kargoya ait.

Dilerseniz Osmanağa Mh. Mühürdar Fuat Sk. No: 10 (Kadıköy/İstanbul) adresini de ekleyebilirsiniz ama gerek yok çünkü müşteri numarasından bütün bilgileri çıkıyor.

Aras Kargo’ya gidip paketinizi verin.

HErhangi bir ücret ödemeyin. Müşteri Kodunu girdiğiniz sürece ücretsiz gönderim yapabiliyorsunuz.

İşlemlerin bundan sonraki aşamasında ürününüz Monster tarafından alındığı zaman incelemesi yapılacak. Sorun giderildikten sonra sizi arayacaklar. Bilgi verecekler. İşlem bu kadar.