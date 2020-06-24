League of Legends oyunu oynayan çoğu oyuncu bilse de eloboost nedir sorusunun cevabını yeni başlayan oyuncular pek bilmez.

Eloboost terimi elo ve boost sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur. Elo kelimesi online platformlarda çok oyunculu veya doğrudan rekabetçi ortamda gerçekleşen oyunlarda bulunan yetenek seviyemizi belirleyen bir değerin adıdır. Oyun içindeki galibiyet, mağlubiyet ya da beraberlik oranlarınıza göre değişebilen bu elo değeri oyun içinde bu şekilde yükselir veya düşer. Böylelikle sizin seviyenizdeki yetenekte olan kişilerle eşleştirmek için kullanılır. Bazı oyunlarda doğrudan elo puanı oyuncuya gösterilmese de bunun yerine oyunda elo puanının denk olduğu puanlamaya göre bir lig veya rütbeye yerleştirilirsiniz.

Sanırım elo nedir açıklaması en düzgün şekilde yaptık. Geçelim eloboost nedir sorusunun cevabına. Bu pek anlaşılması zor değil. Boost ingilizce bir kelime olup Türkçe olarak arttırmak, yükseltmek, hızlandırmak gibi anlamlara sahip bir kelimedir. Bu 2 terimi birleştirdiğinizde eloboost nedir sorusuna yanıtı da buldunuz.

Yeni oyuncuların daha iyi bildiği gibi ilk 10 maç League of Legends için lig belirleme maçıdır. Yerleştirme maçları için her sezon başında oyuncular 10 maç arka arkaya oynarlar ve ligleri belli olur. İlk 10 maçın tamamını ya da 9 tanesini kazanmak isterseniz Uziboost gibi sitelerden lol boost hizmeti almanız gerekebilir.

Eloboost Nasıl Yapılır? Güvenilir Eloboost Siteleri Hangileridir?

Öncelikle eloboost hizmetleri yasal mıdır? Evet yasaldır ve asla yasadışı bir hizmet değildir. Ancak oyun içinde bazı cezaları vardır. Fakat bunun önün geçmek için de birçok firma oyun hesabına girişte VPN koruması kullanmaktadır.

Türkiye’de eloboost hizmeti sunan birçok küçük veya büyük internet sitesi vardır. Bunların bazıları yalnızca eloboost yaparken bazı siteler ise aynı zaman unranked hesap satışı da yapmaktadır.

Eloboost genelde bir oyunda başkasının hesabına daha yetenekli biri tarafından giriş yapılarak gerçekleştirilen bir puan yükseltme işlemidir. Bu sebeple güvenilir eloboost hizmeti sunan siteleri bulmak oldukça zordur. Güvenilir eloboost hizmetini Uziboost adresinden alabileceğiniz gibi lol smurf hesap satışı ile kendinize yeni bir hesap da satın alabilirsiniz.