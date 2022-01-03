Bütün GTA San Andreas hileleri bu yazıda! Sizler için birbirinden eğlenceli şifreleri topladık.
Aşağıda vermiş olduğumuz oyun içi şifreleri kullanarak pratik bir şekilde araba, helikopter, motor, silah, para, tank, cephane, kıyafet ya da farklı özelliklere sahip içerikleri alabilirsiniz. Her şifreyi anlamı ile birlikte paylaştık. İhtiyacınız olan GTA San Andreas şifresini girerek hile kodunu aktifleştirebilirsiniz.
GTA San Andreas Hileleri Nasıl Kullanılır?
GTA San Andreas hilelerini kullanabilmeniz için izlemeniz gereken adımlar:
- GTA San Andreas oyununu açın.
- Sonra oyundayken aşağıdaki şifrelerden istediklerinizi klavyeden yazın.
- Doğru girilen her kod için ekranda “Code activates” yazacaktır.
- Eğer bu yazıyla karşılaşmadıysanız şifrenizi yanlış girmiş olabilirsiniz ya da şifre geçersizdir.
Not: Şifreleri girerken kodları büyük harf olarak yazdığınızdan emin olun.
GTA San Andreas Araç ve Eşya Hileleri
GTA San Andreas hileleri oyun içerisindeki görevleri daha hızlı bitirmenize ve kolay bir şekilde geçmenize yardımcı oluyor. Bazı araç ve eşya hileleri:
- OHDUDE: Helikopter eklenir.
- KGGGDKP: Gemi eklenir.
- AKJJYGLC: ATV eklenir.
- AMOMHRER: Tanker eklenir.
- EEGCYXT: Dozer eklenir.
- AIWPRTON: Tank eklenir.
- RZHSUEW: Cadillac eklenir.
- RZHSUEW: Caddy (golf arabası) eklenir.
- AIYPWZQP: Paraşüt eklenir.
- PDNEJOH: Yarış arabası eklenir.
- VPJTQWV: Yarış arabası eklenir.
- UBHYZHQ: Çöp kamyonu eklenir.
- FLYINGTOSTUNT: Gösteri uçağı eklenir.
- URKQSRK: Planör eklenir.
- AGBDLCID: Monster eklenir.
- MONSTERMASH: Monster Ride (4×4) eklenir.
- AIWPRTON: Rhino eklenir.
- CQZIJMB: Bloodring Banger eklenir.
- JQNTDMH: Rancher eklenir.
- JUMPJET: Hydra eklenir.
- CELEBRITYSTATUS: Limuzin eklenir.
- AQTBCODX: Romero eklenir.
- KRIJEBR: Stretch eklenir.
- KGGGDKP: Hovercraft eklenir.
- JQNTDMH: Çiftlik sahibi olursunuz.
- LXGIWYL: Beyzbol sopası, 9 mm pompalı tüfek, muşta, roketatar, Mikro SMG, sprey boya, tüfek vb. eklenir.
- PROFESSIONALSKIT: Bıçak, av tüfeği, yangın söndürücü vb. eklenir.
- UZUMYMW: Elektrikli testere, SPAS 12, M4 karabina, susturuculu 9 mm, MP5, ısı güdümlü roketatar vb. eklenir.
- JCNRUAD: Tüm araçları patlatma
- YECGAA: Jetpack ile uçma
- WHEELSONLYPLEASE: Arabanız görünmez olur.
- NATURALTALENT: Maksimum araç kullanma becerisi kazanırsınız.
- STICKLIKEGLUE: Mükemmel araba sürüşü elde edersiniz.
GTA San Andreas Genel Hileler
GTA San Andreas hilelerinin oyun içi davranışlar üzerinde de etkisi bulunuyor. İşte bu hileler:
- BAGUVIX: Ölümsüzlük kazanırsınız.
- QWIOPKB: Kaslı vücut elde edersiniz.
- BAGUVIX: Sınırsız sağlık kazanırsınız.
- CVWKXAM: Sınırsız oksijen kazanırsınız
- BTCDBCB: Maksimum şişmanlık elde edersiniz.
- KVGYZQK: Minimum yağ ve kasınız olur.
- AEDOWNV: Asla acıkmazsınız
- IAVENJQ: Mega yumruk elde edersiniz.
- WORSHIPME: Herkesin saygısını kazanırsınız.
- AEZAKMI: Asla polisler tarafından aranmazsınız
- BAGOWPG: Herkes sizden nefret eder.
- AJLOJYQY: Herkes birbirine saldırır.
- SZCMAWO: İntihar edersiniz.
- CIKGCGX: Plaj partisi düzenlersiniz.
- AFPHULTL: Ninja temasına geçersiniz.
- IOJUFZN: Halk isyan eder.
- PRIEBJ: Funhouse temasına geçersiniz.
- FOOOXFT: Herkese silah verir.
- SJMAHPE: Herkese 9mm silah verir.
- ZSOXFSQ: Herkesin roketi olur.
GTA San Andreas Silahlar, Can ve Zırh Hileleri
Aşağıdaki GTA San Andreas hilelerini kullanarak silah, can ve zırh hilelerini gerçekleştirmiş olursunuz:
- NCSGDAG: Tüm silah seviyenizi hitman yapar.
- OUIQDMW: Araç kullandığınız sırada nişan alabilirsiniz.
- HESOYAM: Can, zırh ve $250.000 eklenir.
- WANRLTW: Sınırsız cephane verir.
- LXGIWYL: Silah paketi 1 (Thugs Tools) verir.
- KJKSZPJ: Silah paketi 2 (Professional Tools) verir.
- UZUMYMW: Silah paketi 3 (Nutter Tools) verir.
GTA San Andreas Hava Durumu ve Zaman Hileleri
Aksiyon ve macera dolu oyununuza küçük dokunuşlar yapmak istiyorsanız bu hilelerden de yararlanabilirsiniz:
- OFVIAC: Gökyüzü turuncu olur.
- ALNSFMZO: Hava bulutlu olur.
- AUIFRVQS: Hava yağmurlu olur.
- MGHXYRM: Hava gök gürültülü ve fırtınalı olur.
- CFVFGMJ: Hava sisli olur.
- CWJXUOC: Kum fırtınası başlar.
- PLEASANTLYWARM: Hava güneşli olur.
- TOODAMNHOT: Hava çok güneşli olur.
- YSOHNUL: Saat hızlı ilerler.
- PPGWJHT: Hızlı oynarsınız.
- LIYOAAY: Yavaş oynarsınız.
- XJVSNAJ: Her zaman gece olur.
GTA San Andreas Trafik, Yaya ve Araç Seviye Hileleri
GTA San Andreas hileleri sayesinde oyununuz daha renkli bir hal alır ve karakteriniz güçlenir. İşte mükemmel hile önerileri:
- ZEIIVG: Bütün lambalar yeşil olur.
- LLQPFBN: Pembe trafik.
- IOWDLAC: Siyah trafik.
- CPKTNWT: Tüm araçları üst seviyeye yükselir.
- VQIMAHA: Tüm araçların seviyesini maksimum yapar.
- RIPAZHA: Arabalar uçar.
- AFSNMSMW: Botlar uçar.
- JCNRUAD: Ekrandaki tüm araçlar patlar.
- BSXSGGC: Dokunduğunuz araçlar patlar.
- COXEFGU: Tüm araçların nitrosu olur.
- VKYPQCF: Taksilere nitro verir.
- YLTEICZ: Sürücüler agresifleşir.
- THGLOJ: Trafik sakinleşir.
- GUSNHDE: Trafikteki arabalar hızlanır.
Paylaştığımız GTA San Andreas hileleri sayesinde oyun deneyiminiz hem daha kolay hem de daha keyif dolu bir hale gelecektir. Listemizde yer almayan başka hileler varsa bunları bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!
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