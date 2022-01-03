Bütün GTA San Andreas hileleri bu yazıda! Sizler için birbirinden eğlenceli şifreleri topladık.

Aşağıda vermiş olduğumuz oyun içi şifreleri kullanarak pratik bir şekilde araba, helikopter, motor, silah, para, tank, cephane, kıyafet ya da farklı özelliklere sahip içerikleri alabilirsiniz. Her şifreyi anlamı ile birlikte paylaştık. İhtiyacınız olan GTA San Andreas şifresini girerek hile kodunu aktifleştirebilirsiniz.

GTA San Andreas Hileleri Nasıl Kullanılır?

GTA San Andreas hilelerini kullanabilmeniz için izlemeniz gereken adımlar:

GTA San Andreas oyununu açın.

Sonra oyundayken aşağıdaki şifrelerden istediklerinizi klavyeden yazın.

Doğru girilen her kod için ekranda “Code activates” yazacaktır.

Eğer bu yazıyla karşılaşmadıysanız şifrenizi yanlış girmiş olabilirsiniz ya da şifre geçersizdir.

Not: Şifreleri girerken kodları büyük harf olarak yazdığınızdan emin olun.

GTA San Andreas Araç ve Eşya Hileleri

GTA San Andreas hileleri oyun içerisindeki görevleri daha hızlı bitirmenize ve kolay bir şekilde geçmenize yardımcı oluyor. Bazı araç ve eşya hileleri:

OHDUDE: Helikopter eklenir.

Helikopter eklenir. KGGGDKP: Gemi eklenir.

Gemi eklenir. AKJJYGLC: ATV eklenir.

ATV eklenir. AMOMHRER: Tanker eklenir.

Tanker eklenir. EEGCYXT: Dozer eklenir.

Dozer eklenir. AIWPRTON: Tank eklenir.

Tank eklenir. RZHSUEW: Cadillac eklenir.

Cadillac eklenir. RZHSUEW: Caddy (golf arabası) eklenir.

Caddy (golf arabası) eklenir. AIYPWZQP: Paraşüt eklenir.

Paraşüt eklenir. PDNEJOH: Yarış arabası eklenir.

Yarış arabası eklenir. VPJTQWV: Yarış arabası eklenir.

Yarış arabası eklenir. UBHYZHQ: Çöp kamyonu eklenir.

Çöp kamyonu eklenir. FLYINGTOSTUNT: Gösteri uçağı eklenir.

Gösteri uçağı eklenir. URKQSRK: Planör eklenir.

Planör eklenir. AGBDLCID: Monster eklenir.

Monster eklenir. MONSTERMASH: Monster Ride (4×4) eklenir.

Monster Ride (4×4) eklenir. AIWPRTON: Rhino eklenir.

Rhino eklenir. CQZIJMB: Bloodring Banger eklenir.

Bloodring Banger eklenir. JQNTDMH: Rancher eklenir.

Rancher eklenir. JUMPJET: Hydra eklenir.

Hydra eklenir. CELEBRITYSTATUS: Limuzin eklenir.

Limuzin eklenir. AQTBCODX: Romero eklenir.

Romero eklenir. KRIJEBR: Stretch eklenir.

Stretch eklenir. KGGGDKP: Hovercraft eklenir.

Hovercraft eklenir. JQNTDMH: Çiftlik sahibi olursunuz.

Çiftlik sahibi olursunuz. LXGIWYL: Beyzbol sopası, 9 mm pompalı tüfek, muşta, roketatar, Mikro SMG, sprey boya, tüfek vb. eklenir.

Beyzbol sopası, 9 mm pompalı tüfek, muşta, roketatar, Mikro SMG, sprey boya, tüfek vb. eklenir. PROFESSIONALSKIT: Bıçak, av tüfeği, yangın söndürücü vb. eklenir.

Bıçak, av tüfeği, yangın söndürücü vb. eklenir. UZUMYMW: Elektrikli testere, SPAS 12, M4 karabina, susturuculu 9 mm, MP5, ısı güdümlü roketatar vb. eklenir.

Elektrikli testere, SPAS 12, M4 karabina, susturuculu 9 mm, MP5, ısı güdümlü roketatar vb. eklenir. JCNRUAD: Tüm araçları patlatma

Tüm araçları patlatma YECGAA: Jetpack ile uçma

Jetpack ile uçma WHEELSONLYPLEASE: Arabanız görünmez olur.

Arabanız görünmez olur. NATURALTALENT: Maksimum araç kullanma becerisi kazanırsınız.

Maksimum araç kullanma becerisi kazanırsınız. STICKLIKEGLUE: Mükemmel araba sürüşü elde edersiniz.

GTA San Andreas Genel Hileler

GTA San Andreas hilelerinin oyun içi davranışlar üzerinde de etkisi bulunuyor. İşte bu hileler:

BAGUVIX: Ölümsüzlük kazanırsınız.

Ölümsüzlük kazanırsınız. QWIOPKB: Kaslı vücut elde edersiniz.

Kaslı vücut elde edersiniz. BAGUVIX: Sınırsız sağlık kazanırsınız.

Sınırsız sağlık kazanırsınız. CVWKXAM: Sınırsız oksijen kazanırsınız

Sınırsız oksijen kazanırsınız BTCDBCB: Maksimum şişmanlık elde edersiniz.

Maksimum şişmanlık elde edersiniz. KVGYZQK: Minimum yağ ve kasınız olur.

Minimum yağ ve kasınız olur. AEDOWNV: Asla acıkmazsınız

Asla acıkmazsınız IAVENJQ: Mega yumruk elde edersiniz.

Mega yumruk elde edersiniz. WORSHIPME: Herkesin saygısını kazanırsınız.

Herkesin saygısını kazanırsınız. AEZAKMI: Asla polisler tarafından aranmazsınız

Asla polisler tarafından aranmazsınız BAGOWPG: Herkes sizden nefret eder.

Herkes sizden nefret eder. AJLOJYQY: Herkes birbirine saldırır.

Herkes birbirine saldırır. SZCMAWO: İntihar edersiniz.

İntihar edersiniz. CIKGCGX: Plaj partisi düzenlersiniz.

Plaj partisi düzenlersiniz. AFPHULTL: Ninja temasına geçersiniz.

Ninja temasına geçersiniz. IOJUFZN: Halk isyan eder.

Halk isyan eder. PRIEBJ: Funhouse temasına geçersiniz.

Funhouse temasına geçersiniz. FOOOXFT: Herkese silah verir.

Herkese silah verir. SJMAHPE: Herkese 9mm silah verir.

Herkese 9mm silah verir. ZSOXFSQ: Herkesin roketi olur.

GTA San Andreas Silahlar, Can ve Zırh Hileleri

Aşağıdaki GTA San Andreas hilelerini kullanarak silah, can ve zırh hilelerini gerçekleştirmiş olursunuz:

NCSGDAG: Tüm silah seviyenizi hitman yapar.

Tüm silah seviyenizi hitman yapar. OUIQDMW: Araç kullandığınız sırada nişan alabilirsiniz.

Araç kullandığınız sırada nişan alabilirsiniz. HESOYAM: Can, zırh ve $250.000 eklenir.

Can, zırh ve $250.000 eklenir. WANRLTW: Sınırsız cephane verir.

Sınırsız cephane verir. LXGIWYL: Silah paketi 1 (Thugs Tools) verir.

Silah paketi 1 (Thugs Tools) verir. KJKSZPJ: Silah paketi 2 (Professional Tools) verir.

Silah paketi 2 (Professional Tools) verir. UZUMYMW: Silah paketi 3 (Nutter Tools) verir.

GTA San Andreas Hava Durumu ve Zaman Hileleri

Aksiyon ve macera dolu oyununuza küçük dokunuşlar yapmak istiyorsanız bu hilelerden de yararlanabilirsiniz:

OFVIAC: Gökyüzü turuncu olur.

Gökyüzü turuncu olur. ALNSFMZO: Hava bulutlu olur.

Hava bulutlu olur. AUIFRVQS: Hava yağmurlu olur.

Hava yağmurlu olur. MGHXYRM: Hava gök gürültülü ve fırtınalı olur.

Hava gök gürültülü ve fırtınalı olur. CFVFGMJ: Hava sisli olur.

Hava sisli olur. CWJXUOC: Kum fırtınası başlar.

Kum fırtınası başlar. PLEASANTLYWARM: Hava güneşli olur.

Hava güneşli olur. TOODAMNHOT: Hava çok güneşli olur.

Hava çok güneşli olur. YSOHNUL: Saat hızlı ilerler.

Saat hızlı ilerler. PPGWJHT: Hızlı oynarsınız.

Hızlı oynarsınız. LIYOAAY: Yavaş oynarsınız.

Yavaş oynarsınız. XJVSNAJ: Her zaman gece olur.

GTA San Andreas Trafik, Yaya ve Araç Seviye Hileleri

GTA San Andreas hileleri sayesinde oyununuz daha renkli bir hal alır ve karakteriniz güçlenir. İşte mükemmel hile önerileri:

ZEIIVG: Bütün lambalar yeşil olur.

Bütün lambalar yeşil olur. LLQPFBN: Pembe trafik.

Pembe trafik. IOWDLAC: Siyah trafik.

Siyah trafik. CPKTNWT: Tüm araçları üst seviyeye yükselir.

Tüm araçları üst seviyeye yükselir. VQIMAHA: Tüm araçların seviyesini maksimum yapar.

Tüm araçların seviyesini maksimum yapar. RIPAZHA: Arabalar uçar.

Arabalar uçar. AFSNMSMW: Botlar uçar.

Botlar uçar. JCNRUAD: Ekrandaki tüm araçlar patlar.

Ekrandaki tüm araçlar patlar. BSXSGGC: Dokunduğunuz araçlar patlar.

Dokunduğunuz araçlar patlar. COXEFGU: Tüm araçların nitrosu olur.

Tüm araçların nitrosu olur. VKYPQCF: Taksilere nitro verir.

Taksilere nitro verir. YLTEICZ: Sürücüler agresifleşir.

Sürücüler agresifleşir. THGLOJ: Trafik sakinleşir.

Trafik sakinleşir. GUSNHDE: Trafikteki arabalar hızlanır.

Paylaştığımız GTA San Andreas hileleri sayesinde oyun deneyiminiz hem daha kolay hem de daha keyif dolu bir hale gelecektir. Listemizde yer almayan başka hileler varsa bunları bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!

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