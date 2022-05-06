En iyi simülasyon oyunları verdiği keyif ve gerçekçi deneyim sayesinde oyuncuları kendine bağlıyor. Bazen çiftçi bazen aşçı bazen de aklınıza bile gelmeyecek karakterlere sahip olabileceğiniz bu oyunlar sizlere gerçek bir dünyada hissetmenizi sağlıyor.

Biz de simülasyonlarda kaybolmayı sevenler için en iyi simülasyon oyunlarını bulduk. Gelin bilgisayar başına kilitleyen bağımlılık yapan oyunlara birlikte göz atalım.

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The Sims 4

En iyi simülasyon oyunlarından birisi serinin dördüncü oyunu olan The Sims 4. Serinin bu oyununda biraz daha iyileştirilmiş karakter yaratma özellikleri bulunuyor. Ayrıca inşa araçları mevcut. The Sims 4, bütün özelliklerin bir arada olduğu en iyi simülasyon oyunları arasında. Oyuncuların karakter oluşturmasına, geliştirilmesine başka birinin karakterinin devralınmasına olanak sağlıyor.

PowerWash Simulator

En iyi simulasyon oyunları listemizdeki en yeni oyunlardan olan PowerWash Simulator, iyi vakit geçirmenizi sağlıyor. Oyunun temel mantığı çimler, sandalyeler, kamyonetler ve helikopterler üzerinde biriken pislikleri temizlemek. En büyük yardımcılarınız yani silahlarınız bir su jeti ve çeşitli sabun aromaları. Temizlik yapmayı sevenler için oldukça ideal bir oyun. Çünkü oyun boyunca çeşitli eşyalardan pislikleri temizlerken rahatlayacaksınız.

Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator, oyuncuların en sevdiği en iyi simülasyon oyunlarından biri. Oyun içerisinde gerçeğe çok yakın manzaralar ve gerçek dünyadan görseller bulunuyor. Örneğin Pasifik üzerinde uçma keyfini yaşayabilme şansı veriyor. Microsoft Flight Simulator ile birçok deneyimi oyun yardımıyla en gerçekçi şekilde yaşayabiliyorsunuz. Ancak bu oyunun yalnızca Xbox Series X/S ve PC’de çalıştığını hatırlatalım.

Farming Simulator 19

Farming Simulator 19, çiftlik hayatının keyfini çıkarmanızı en gerçekçi deneyimle sağlıyor. Bu oyun sayesinde çiftliğinizde çeşitli mahsuller ve hayvanlar yetiştirebilirsiniz. Ayrıca bunları satarak para kazanabilirsiniz. Aynı zamanda oyun haritasında bazı farklı ortamlar yer alıyor. Haritayı keşfederken bir yandan da tarlanızı ekin ve hayvan yetiştirin. Kazandığınız paralarla da ekipmanlarınızı yükseltebilirsiniz.

Euro Truck Simulator 2

2012’de piyasaya çıkan ve en iyi simülasyon oyunlar listesinde ilk sıralarda yer almayı başaran Euro Truck Simulator 2, bağımlılık yapacak bir sürüş deneyimi sağlıyor. Oyun, bilgisayarın yanı sıra macOS ve Linux’u da destekliyor. Euro Truck Simulator 2, basit bir konsepte sahip. Bu nedenle oldukça kolay oynanabiliyor. Oyun içerisinde Avrupa’nın çeşitli yerlerinden kargo alıp teslim edebiliyorsunuz. Oyunda bulunan diğer araçları da satın alabiliyorsunuz. Eğer yeterli oyun içi paranız yoksa araç alabilmek için kredi çekebilirsiniz.

Thief Simulator

Oyun içerisinde bulunan ana karakter, suç işlemeye zorlanan bir mafya kölesidir. Hizmet ettiği kişi ise lider Vinny’dir. Oyun hikayesinin sonunda Vinny ana karakteri öldürmeye çalışıyor ancak başaramıyor. Bir sonraki güncellemede ana karakter bomba yapabilmek üç ayrı yere seyahat ediyor. Daha sonra bombayı Vinny’yi ve malikanesini havaya uçurmak için kullanıyor. Bu oyunu oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Cooking Simulator

Profesyonel bir şef deneyimi yaşamak isteyenler için en iyi simülasyon oyunlarından biri. Oyun içerisinde büyük ve gerçekçi bir mutfaktan sorumlu olacaksınız. Aynı zamanda dönemin en iyi şefi olmak için pişirme, kaynatma, karıştırma ve baharatlama gibi görevleri yerine getireceksiniz. Malzemelerinizi ölçerek eklemeniz ve süreye uygun pişirmeniz gerekiyor. Ama bütün bunları yaparken aç olan müşterilerinizi de bekletmemeniz şart. Bazı versiyonlarda ateş yakma, tabakları kırma ve mikrodalgayı patlatma gibi yetenekler de bulunuyor.

Futbol tutkunları için en iyi simülasyon oyunlarından biri Football Manager 2022. Bu oyun içerisinde gerçeğe çok yakın futbolcu verileri bulunuyor. Aynı zamanda oyun motoru da son yıllarda büyük oranda geliştirildi. Bu oyunda takımımızın finansmanıyla, taktiğiyle, oyuncularıyla ilgileniyorsunuz ve kupadan kupaya koşuyorsunuz.

Planet Coaster

Lunapark simülasyonuna ne dersiniz? Kendi lunaparkınızı işleteceğiniz bu oyunda göreviniz yeni parkınızı dünyanın en heyecan verici oyunlarıyla doldurmak. Oyun içerisinde birçok nostaljik eğlenceler bulunuyor. Bol aksiyonlu, bol heyecanlı ve bol eğlenceli bir oyun deneyimi için mutlaka oynamanız gereken bir oyun.

Cities: Skylines

En iyi simülasyon oyunları listemizi bir şehir simülasyonu ile sonlandırıyoruz. Colossal Order şirketi tarafından geliştirilen bu oyun, çok gerçekçi ve kompleks bir şehir simülasyonu kurmanızı sağlıyor. Oyunda sıfırdan bir şehir inşa ediyorsunuz. Ancak bunu yaparken kaynaklarınızı iyi kullanmanız ve şehrinizin geleceğini düşünmek zorundasınız. Ayrıca vatandaşlarınız yönetim şeklinize göre tepkiler verebiliyor. Vatandaşlarınızı mutlu etmek için şehrinize yapacağınız yatırımları doğru seçmeniz gerekiyor.