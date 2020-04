iPhone 11 öncelikli olarak fotoğraf ve videoları, ardından ek olarak depolanan verileri ve dosyaları 64 GB, 128 GB ve 256 GB’lık dâhili hafıza seçenekleriyle saklıyor. Anıları ve verileri saklama konusunda performansını etkin bir şekilde kullanan bu ürün RAM kapasitesiyle de beğeni kazanıyor. Geniş RAM hafıza, yeni nesil teknolojiye tamamen uyum sağlayarak rahat ve kolay bir kullanım gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Bunların yanı sıra iPhone 11 Pro Max ise bir önceki modele oranla dâhili hafıza seçeneklerini daha geniş tutuyor. 64 GB, 256 GB ve 512 GB kapasiteleri ile ihtiyaç yoğunluğu öncelikli olan kullanıcılara büyük bir avantaj sağlanmış oluyor. Üst düzey teknolojik bir çalışma gerçekleştiren ve yeni neslin tüm olumlu yönlerini bünyesinde barındıran 11 Pro Max, ayrıntılara önem veren özelliklere yer veriyor.

Mat cam tasarımı ve geniş ekranıyla kullanıcıların tarzlarını ortaya çıkaran akıllı telefon, beklentileri karşılayarak ihtiyaçları gideriyor. Her iki ürün de geniş ekranları, kamera özellikleri, batarya kapasiteleri ve depolama alanlarıyla geniş kitlelere hitap ediyor. Her kesimden yetişkinin tercih edebileceği telefonlar, ekran tasarımlarıyla yenilikçi bir duruş yakalıyor. Aynı zamanda kablosuz şarj özellikleri bulunan her iki telefon da her an her yerde telefonu şarj etme fırsatının elde edilmesini sağlıyor. Gün içerisinde acil durumlarda hiçbir şekilde bataryanın bitmesine mahal vermeden performans gösteren akıllı telefonlar, güvenilir bir kullanım olanağı tanıyor.

Apple iPhone 11 Cep Telefonunun Özellikleri

Apple iPhone 11 telefon modeli 6.1 inç genişliğindeki ekranı ile odağı direkt olarak buraya çekiyor. Görüş açısını bozmadan sunumunu sürdüren ekranın çözünürlüğü 828 x 1792 piksel aralığında yer alıyor. HD+ düzeyinde bir kaliteyi yakalayan görüntüler, tüm renkleri ve ayrıntıları net ve canlı bir şekilde görmeye yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra 3046 mAh batarya kapasitesi olan telefon, sık bir şekilde şarja takma problemini ortadan kaldırıyor. Gün içerisinde fazlasıyla idare eden ve hemen her türlü işlemi gerçekleştirme fırsatı sunan batarya, hızlı şarj özelliğine de sahip oluyor. Hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği, ürünün batarya performansını artırırken, telefon modelinin de tercih edilme oranını yükseltiyor. A13 Bionic çipi ile donatılan cep telefonu, bu sayede daha hızlı çalışıyor.

Fonksiyonel tüm özellikleri ile verimliliğini artıran cihaz öte yandan donma veya aniden kapanma gibi sorunlar ile karşılaşma ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyor. Tüm bunların yanı 12 MP + 12 MP’lik çift arka kamerası olan telefon, fotoğraf çekimi konusunda son derece profesyonel bir performans sergiliyor. Herhangi bir alternatif cihaza gerek duyulmadan çekilen fotoğraflar ve videolar, çeşitli kamera özellikleri ile işleniyor. iOS 13 işletim sistemli ürünün ön kamerası da 12 MP çözünürlükte yerini alıyor.

Ayrıca 4 GB RAM kapasitesi ile bu işlemler hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştiriliyor. Oyun oynarken, video izlerken veya fotoğraf çekerken takılmadan hareket alanını genişleten telefon, aynı anda pek çok uygulamanın da çalışmasına olanak tanıyor. Yüz tanıma özelliği olan iPhone 11, parmak izi ile tuş kilidi oluşturmaya alternatif oluyor. Bu şekilde telefonu tamamen kişiselleştirerek daha güvenli bir kullanım elde edilebiliyor.

Apple iPhone 11 Pro Max’in Yenilikçi Özelliklerine Yolculuk

Apple iPhone 11 Pro Max tıpkı iPhone 11’deki gibi her biri 12 MP olmak üzere toplam dört tane kameraya sahip oluyor. Bunlardan üçü arkada birisi de önde yer alıyor. 13 mm ultra geniş kamera sayesinde 120 derecelik geniş açılı kareler yakalanabiliyor. Aynı şekilde videolar da bu özellik sayesinde daha kaliteli bir forma ulaşabiliyor. Kameraların gece modu özelliği de karanlık ortamlarda canlı ve aydınlık fotoğraflar çekilmesini sağlıyor. Bu telefon modeli iPhone 11’e oranda çok daha dayanıklı ve geniş batarya kapasitesine sahip. 3969 mAh kapasiteli batarya, hızlı şarj performansıyla kısa sürede yüksek oranda dolum gerçekleştirilmesini mümkün kılıyor. 6.5 inç geniş ekran ile sınırları ortadan kaldıran ve bakış açısını genişleten cihaz, film veya dizi izlenirken benzersiz bir deneyim yaşanmasına olanak tanıyor.

iPhone 11 Pro Max, 11 ile aynı donanımlara da bünyesinde yer veriyor. A13 Bionic çip, Face ID özelliği ve 4 GB RAM kapasitesi her iki telefonun da ortak özellikleri arasında yer alan bazı detaylar oluyor. 4 GB RAM, bu telefonda modelinde de büyük avantajlar sağlıyor. Aynı anda birden fazla uygulamanın çalışmasını sağlayan RAM desteği ile uygulamalar arasında geçiş hızı da son derece yüksek oluyor.

Güçlü ekran teknolojisi sayesinde tüm detayları başarılı bir şekilde işleyen akıllı telefon, iOS 13 işletim sistemiyle pek çok yeniliği beraberinde getiriyor. 1242 x 2688 piksel ekran çözünürlüğü ile görüntülenen her şeyi en detaylı ve net haliyle sunuyor. 64 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç seçenekte dâhili depolama alanı bulunan telefon, şarjın tam dolumu sonrasında 20 saat video oynatma ve 80 saat müzik dinleme gibi çeşitli avantajlar sağlıyor.

Apple iPhone 11 ve iPhone 11 Pro Max ile Sınırsız Deneyim Yaşayın

Video kayıtlarında 2160p Ultra HD 4K çözünürlüklü performans gösteren iPhone 11 kamerası, her anın kayıt altına alınmasını ve kolay bir şekilde depolanmasını sağlıyor. Kamerasıyla aynı şekilde üst düzey performans sergileyen 11 Pro Max, optik görünümlü sabitleme, HDR, steteo ses kaydı, otomatik odaklama, yüz algılama, coğrafi konum etiketleme ve yavaş çekim özellikleriyle de performans kalitesini artırıyor. Her iki telefonun da kamera özellikleri arasında Live Photo çekimi, 60 video fps değeri, TrueDepth kamera, seri çekim modu ve pozlama kontrolü bulunuyor.

Bu gibi teknolojik detaylar sayesinde iki cep telefonu modeli de piyasadaki önceliğini koruyor. Hem tasarımları hem renk seçenekleri hem de depolama alanı seçenekleriyle kullanıcıların isteklerini karşılıyorlar. Cihazların teknik ve işlevsel özellikleri günlük hayatta kolaylık sağlarken bir yandan da pek çok işlemin iki ellerin arasında gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. iCloud seçeneği ile fotoğrafları, videoları ve diğer verileri dahili hafıza haricinde depolayabilen akıllı telefonlar, hafızanın dolma süresine engel oluyor ve yeni bir iPhone alındığında direkt senkron bir şekilde tüm veriler aktarılıyor.

iPhone 11 ile iPhone 11 Pro Max arasında geçişlerde de aynı işlem hatasız bir şekilde gerçekleşiyor. Face ID ve parmak izi ile verilerin güvenliği her iki telefon modeliyle de sağlanarak, cihaz daha kişisel bir forma sokulabiliyor. Birbirinden çeşitli bağlantı özellikleri, ses özellikleri ve tasarımlar ile yenilikçi duruşlarını koruyan her iki cep telefonu, kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor.

Siz de hemen şimdi ürün sayfasına giderek, iPhone 11 ile iPhone 11 Pro Max cep telefonlarının özelliklerini detaylıca inceleyebilir ve tercihinizi istediğiniz modelden yana kullanarak satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.