Hem uçak modunu açıp hem de mobil internete bağlanmak ister misiniz? Bunun bir çok telefonda çalışan bir yolu var. Peki bu iş neyinize yarayacak? Zaten uçak moduna aldıysanız bir şey kullanmak istemiyorsunuzdur? Bunun gibi mi düşünüyorsunuz? Bence biraz daha düşünün. Herhangi bir telefon araması gelmeden, arayanlar sizin telefonu kapalı olarak düşünürken siz internete girebilirsiniz. Gelin yöntemden bahsedelim;

Uçak modu açıkken internete nasıl girilir?

Mobil interneti açın. Daha sonra uçak modunu açın. Bütün radyo sinyalleri kapandı. Mobil internet simgesi de gitti. Telefon uygulamasını açın. Birini aramak için rakamları çevirdiğiniz yer. Buraya aşağıdaki kısmı yazın otomatik olarak devreye girmezse arama butonuna basın. *#*#4636#*#* Telefon biglileri kısmına girin. Tercih edilen ağ türü kısmına girin. Prefered Network şeklinde yazar. Mobile Radio Power ya da Mobil Radyo Gücü kısmını açın.

İşlem bu kadar. Hem uçak modu açık hem de mobil internet açık ama başka herhangi bir arama, mesaj, çağrı vs gelmeyecektir. Samsung telefonlarda çalışmıyor geri bildirimi aldık. Lakin Xiaomi Mi 6 için denediğimizde çalıştı.

İki farklı profilden ikisine de girip Mobile Raido Power kısmını ikisinde de açın. Mobil veri simgesinin aktif olmasını beklemeyin. Mobil veri simgesi hala kapalı görünecek ama görselde gördüğünüz üzere internete erişiminiz olacak.