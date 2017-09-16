Mortal Kombat X’de Souls Kaybetmeden İstediğiniz Karakteri Seçme

Mortal Kombat X’i Android’de oynuyorsanız o zaman sizlere bu yöntemi anlatmamda fayda var. Çünkü bu oyunda yeşil taşlar son derece pahalı. Rasgele karakter almaya kalktığınız zaman istediğiniz karakterler çıkmazsa uzun bir süre taş biriktirmek zorunda kalacaksınız. Diğer türlü yüksek ücretler ödeyip taş satın almak zorundasınız. Beklememek ve para harcamdan istediğiniz karakteri almak için aşağıdaki yöntemi eksiksiz uygularsanız birkaç denemede taş harcamadan karakterinizi alabilirsiniz.

Öncelikle oyuna girin. Oyun açıldığı zaman internetinizi kapatın.

İnternet kapalı konumda iken mağazaya girip rasgele kart çıkan paketlerden birini yeşil taş karşılığı satın alın.

İstediğiniz karakter çıktıysa sıkıntı yok, ancak sevmediğiniz karakter denk geldiyse o zaman karakteri ekle demeden hemen menü tuşuna basıp ana menüye gidin. Oyunu kapatın.

İnterneti amadan ayarlardan uygulamalara girin. Orada Mortal Kombat X’i bulup verileri temizle deyin. Yanlışlık yapıp oyunu silmeyin.

Verileri temizle dediğiniz zaman internetinizi açıp tekrar oyuna girin. Taşlarınızınn aynı sayıda kaldığını göreceksiniz.

Bu şekilde taşlarınızı harcamadan istediğiniz karaktere sahip olabilirsiniz. Unutmadan bu yöntemin sadece Android’de çalıştığını da söylemek isterim.