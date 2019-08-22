Youtube’ta Çözünürlüğün SEO’ya Etkisi

Youtube kanalınızdaki bir videonun daha fazla izlenmesini elbette istersiniz. Bunun için videonun SEO’ya uygun olmasına dikkat etmelisiniz. Bütün SEO kurallarını uyguladınız ama herkes gibi bir küçük detayını atladınız. Kimsenin SEO açısından önem vermediği bir konuya değinmek istedik. Video çözünürlüğü.

Youtube video çözünürlüğü

Video çözünülüğünün SEO’ya nasıl bir etkisi olur, videonun izlenmesine etki eder mi sorularının cevabını hemen vereyim. SEO’nun açılımı “Arama Motoru Optimizasyonu” ve videolarınız için video çözünürlüğü detayı arama motorlarındaki sonucu etkiler.

Video çözünürlüğüyle ilgili seoyu nasıl yapabilirim?

Kısaca durumu özetlemek gerekirse örneğin HD olan bir videonuza karşı FHD olan videonuz +1 çözünürlük seçeneğiyle arama sonuçlarında çıkma bakımından daha şanslıdır ve de filtrelendiği zaman ayrı bir filtrede çıkma ihtimali vardır.

Bir çok insan çözünürlüğü sadece görsel kalite için yüksek tutuyor ama hem düşük çözünürlüklü seçeneklerin hem de yüksek çözünürlüklü seçeneklerin mutlaka videoda var olması gerekiyor.

Örneğin hem kalitesi yüksek olsun hem de boyutu düşük olsun diye çoğu kişi videoyu renderlerken HD yani 720P en fazla çözünürlükle oluşturur. Ama bu yanlıştır. Videonuzun çıktısını alırken alabildiğiniz ve imkanlarınızın el verdiği en yüksek çözünürlükte çıktı alın. Şu an bir çok render programı 4K bile çıktı verebiliyor.

Konuyla ilgili nacizane tavsiyemiz, mutlaka 1080P çözünürlükte çıktı almanız. Bu sayede videonuz Youtube içinde arandığı zaman 1080P yani FHD filtrelerin arasında da çıkacaktır. Ya da bir insan HD videolara mutlaka bakacaktır. Ayrıca düşük çözünürlüklü videoların açılsa bile hemen kapatıldığı bir gerçek.