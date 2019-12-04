Tweetlere Gelen Yanıtlar Nasıl Gizlenir?

Twitter’a yeni bir özellik eklendi. Bu özellikle birlikte sevmediğiniz yanıtlar için bir kullanıcıyı tamamen engellemenize gerek yok. Artık sadece yorumları için bir kullanıcı susturmanıza da gerek yok. Doğrudan hoşlanmadığınız yorumunu gizleyebilirsiniz. Bu sayede hem kullanıcı sadece yaptığı bir hata yüzünden sizi takip etmekten vazgeçmez hem de siz bir yorum yüzünden kullanıcınızı engellemezsiniz ve siz de kalır.

Tweet yanıtları nasıl gizlenir?

Twitter bunun için bir Tweet paylaştı. Yapmanız gerekenler oldukça basit.

Kendi tweetinizde yapılan gizlemek istediğiniz yorumu bulun. Yorumun sağ üstünde yer alan aşağı gri ok butonuna tıklayın. Bu kısımda “hide reply” ya da yanıtı gizle seçeneğini kullanın. Emin olduğunuza dair bir kaç popup sorusunu yanıtlayın. Bir popup ‘ta yorumunu gizlemek istediğiniz kişiyi engellemek ister misiniz seçeneği çıkacak. Hayır ya da evet diyebilirsiniz.

İşlem bu kadar. Kişiyi gizlemek yerine sadece bir yorumunu cevabını gizlemeniz mümkün.