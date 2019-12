Tweetlere Gelen Yanıtlar Nasıl Gizlenir?

Twitter’a yeni bir özellik eklendi. Bu özellikle birlikte sevmediğiniz yanıtlar için bir kullanıcıyı tamamen engellemenize gerek yok. Artık sadece yorumları için bir kullanıcı susturmanıza da gerek yok. Doğrudan hoşlanmadığınız yorumunu gizleyebilirsiniz. Bu sayede hem kullanıcı sadece yaptığı bir hata yüzünden sizi takip etmekten vazgeçmez hem de siz bir yorum yüzünden kullanıcınızı engellemezsiniz ve siz de kalır.

Twitter bunun için bir Tweet paylaştı. Yapmanız gerekenler oldukça basit.

İşlem bu kadar. Kişiyi gizlemek yerine sadece bir yorumunu cevabını gizlemeniz mümkün.

Starting today, you can now hide replies to your Tweets. Out of sight, out of mind. pic.twitter.com/0Cfe4NMVPj

— Twitter (@Twitter) November 21, 2019