iPhonelardaki en önemli özelliklerden birisi ekran kilidini yüzünüzle açmayı sağlayan Face ID, ayrıca kendiniz koyduğunuz bazı kilitleri de açmaya yarar. Herhangi bir yere basmadan sadece ekrana bakarak telefonunuzun kilidini açabilirsiniz ama günümüzde maske taktığımızdan bu işe yaramaz. Yani Face ID hata verip duracaktır. Peki onu geçici olarak nasıl kapatırız?

Face ID nasıl kapatılır?

Face ID’yi kapatmak ve kullanıldığında ince ayar yapmak için gitmeniz gereken yer:

1. iPhone’unuzdaki Ayarlar uygulamasını açın.

2. Aşağı kaydırın ve Face ID ve Parola’ya dokunun.

3. İstendiğinde Parolanızı girin.

Face ID’yi yalnızca telefonunuzun kilidini açma veya Apple Pay satın alma işlemlerini onaylama gibi belirli görevler için devre dışı bırakmak istiyorsanız, iPhone Kilidi Açma için Face ID’yi kapatmak için ekranın üst kısmındaki anahtarı kullanın. Bu, telefonunuzun yüzünüzü hiç taramaya çalışmadığı anlamına gelir. Bunun yerine, ekran telefonunuzda uyandığında, yukarı kaydırın ve şifrenizi girin.

Ardından, Apple Pay için Face ID’yi kapatın. Bu, Apple Pay ekranında Parolayla Öde düğmesine dokunmanız ve işlemin tamamlanabilmesi için kodunuzu girmeniz gerektiği anlamına gelir.

Daha sonra bu işler geçtiğinde açmak için yine aynı yolu izleyebilirsiniz.