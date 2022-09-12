En iyi strateji oyunları listesinde kendinizi taktik savaşlarının içinde bulacağınız 15 farklı oyunu derledik. Listede yer alan oyunlar 30 yıl öncesine ait veya dün çıkmış olabilir. Oyunların çıkış tarihi, yapımcısı, popülerliği sıralamaya girmesi için birer etken değil. Yalnızca sevebileceğinizi, içinde kaybolacağınızı düşündüğümüz 15 oyunu bir araya getirdik!

Öncelikle strateji oyunu nedir, nasıl oynanır açıklayalım. Strateji oyunlarında oyunu yönlendirmek için karar verme becerileriniz önemlidir. Olaylara ve durumlara karşı geliştirdiğiniz taktikler oyunda ileri gitmenizi sağlar. Bilgisayar oyunlarını bir kenara bırakıp bir örnek vermek gerekirse satranç en iyi strateji oyunları arasındadır.

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En iyi strateji oyunları

Her yıl onlarca yapımcı, onlarca yeni oyun piyasaya sürüyor. Hepsinin farklı bir hikayesi, farklı bir amacı var. Kimsenin hepsini denemek için vakti yoktur heralde? Biz size yardımcı olalım, en iyileri anlatalım. İçeriğimizde en iyi gerçek zamanlı strateji oyunları ve en iyi sıra tabanlı strateji oyunlarını harmanlayarak 15 oyunluk bir liste hazırladık. Hadi birlikte inceleyelim.

Civilization

En iyi strateji oyunları listesinin ilk sırasında Civilization oyun serisine yer veriyoruz. İlk olarak 1991 yılında çıkan oyunun 6. ve son versiyonu da 2021 yılında yayınlandı. Oyun boyunca kuracağınız medeniyeti yönlendiriyor, kendi içinizde ve dış uygarlıklara karşı strateji geliştiriyorsunuz. Vereceğiniz yanlış bir karar medeniyetinizin yıkılmasına yol açabilir. Oyundaki başarınız dünyayı nasıl etkilediğinizle ilgili.

Command & Conquer

En iyi gerçek zamanlı strateji oyunları arasında yer alan Command & Conquer, 2 seriden oluşuyor. Oyundaki göreviniz Tiberum ismindeki gezegende bulunan bir mineral için savaşmak. Doğada az bulunan bu mineral sizin için de rakipleriniz için de oldukça kıymetli. Kuracağınız ekiple birlikte doğru hamleler yapıp gücü kendi tarafınıza çekmelisiniz. Oyunun ilk serisi ve Red Alert 2 isimli ikinci serisi en iyi strateji oyunları arasında yer alıyor.

Northgard

Shiro Games tarafından 2018 yılında piyasaya çıkarılan Northgard oyunu PC için en iyi strateji oyunlarından birtanesi. Viking mitolojisinin işlendiği oyunda bulunduğunuz bölgeyi yaratıklara karşı savunurken bir yandan da topluluğunuzun yaşamını idame ettirmeye çalışıyorsunuz.

Crusader Kings

Paradox Development Studio tarafından 2020 yılında çıkan Crusader Kings, RPG tabanlı bir strateji oyunu. Oyunda birliklerinizi komute etmek ve yeni yerler fethetmek için çabalarken kontrol ettiğiniz hükümdarın yaşantısı hakkında da çelişkiler yaşayacaksınız. Karınızın sizi öldürme girişimi olup olmadığı konusunda tereddütte kalacak, damadınızın esas kimliği hakkında şüpheye düşeceksiniz.

Desperados

Bir Mimimi Games yapımı olan Desperados, 3 oyun serisinden oluşuyor. 2020 yılında yayınlanan Desperados III oyununda farklı yeteneğe sahip karakterleri yönlendirerek Vahşi Batı’nın gizemi arasında zihninizi sınıyorsunuz.

Tropico

En iyi strateji oyunları listesinde olmazsa olmazlardan biri de ilk sürümü 2002 yılında yayınlanan Tropico. Kullanıcılardan gelen eski strateji oyunları sorgusuna da karşılık gelen oyunda bir ülkenin yönetimini üstleniyorsunuz. Halkınız için çalışmalar yürütüyor, seçim konuşmalarına katılıyor, dış ülkelerle sürekli diplomasi halinde oluyorsunuz. Oyunun hayran kalacağınız yönlerinden biri de hem halkla hem de dış ülke yöneticileriyle yapacağınız diyalog sistemi. Oyunun en güncel versiyonu ise 2019 çıkışlı Tropico 6.

Warcraft

RPG tabanlı fantastik bir oyun olan Warcraft, Blizzard Entertainment tarafından 2005 yılında ilk olarak World of Warcraft ismiyle piyasaya sürüldü. Günümüz teknolojisinde halen çok iyi grafiklere sahip olan oyun mitolojik bir tema içinde yer almakta.

Company of Heroes

2006 yılında Relic Entertainment tarafından piyasaya sürülen Company of Heroes, 2. Dünya savaşını konu alıyor. Oyun boyunca Amerika için savaşan ordunuzu komute ediyor ve cephelerden zafer ile çıkmaya çalışıyorsunuz. 3 seriden oluşan Company of Heroes oyununun ikinci serisi 2013 yılında yayınlandı. Üçüncü serinin ise bu yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şu ana kadar yayınlanan 2 oyun da en iyi strateji oyunları arasında yer alıyor.

Plague Inc

2012 yılında piyasaya sürülen Plague Inc oyununda tüm Dünyayı etkisi altına alacak bir salgını organize ediyorsunuz. Plague Inc, kullanıcıların en iyi strateji oyunları mobil sorgusuna da direkt cevap vermektedir. Hem bilgisayarlarda hem de mobil cihazlarda oynanabilen oyunda farklı methodlarla salgını ilerletiyor, farklı ülkelere bulaşması için stratejiler geliştiriyor ve aşının bulunmasını engellemeye çalışıyorsunuz.

SEGA Games tarafından ilk olarak 2004 yılında piyasaya sürülen bir menajerlik oyunu olan Football Manager, yüzbinlerce oyuncu tarafından oynanıyor. Her yıl yeni sürümü yayınlanan oyunda bir futbol menajerinin yaptığı herşeyi bulabilirsiniz. Oyuncularla, yöneticilerle, rakiplerle diyalog halinde olup maçlar ve kupalar kazanmak için strateji geliştiriyorsunuz. Futbola ve strateji oyunlarına ilginiz varsa sizin için en iyi strateji oyunları arasında en iyisi FM.

Age of Empires

En iyi strateji oyunları arasında olmazsa olmaz yapımlardan biri de Age of Empires. Topraklarınızı genişletmeye çalıştığınız, gelen saldırılara karşı kalenizi korumaya çalıştığınız oyunda 35 uygarlık, 130’dan fazla görev, farklı harita modları ve günlerce bitmeyecek bir heyecan sizi bekliyor. İlk olarak 1997 yılında piyasaya sürülen oyun serisinin en güncel sürümü 2021 yılında yayınlanan Age Of Empires IV.

Total War

Sıra tabanlı strateji oyunları arasında yer alan Total War, ilk olarak 2000 yılında piyasaya çıkan bir oyun serisi. Kendinizi fantastik bir kurgu eşliğinde tarihi olayların içinde bulacağınız oyunda amansız bir savaş verecek, kaynaklarınızı en iyi şekilde yönetmeye çalışacaksınız. Total War serisinin son versiyonu olan Total War: Warhammer III, 2022 yılında piyasaya sürüldü.

Anno

Ubisoft tarafından 1998 yılında çıkarılan bir gerçek zamanlı strateji oyunu olan Anno, eski yelkenlerden ve küçük ölçekli kolonicilikten günümüzdeki modern denizcilik hayatına geçişi konu alıyor. Oyun boyunca okyanuslarda rakiplerinize karşı mücadele verecek, sınırlarınızı korurken diğer yandan araçlarınızı ve ticaretinizi geliştirmeye çalışacaksınız. Anno oyununun son serisi 2019 yılında yayınlanan Anno 1800’dür.

XCOM

Firaxis Games tarafından ilk olarak 1994 yılında piyasaya sürülen XCOM tüm zamanların en iyi strateji oyunları arasındadır. 2016 yılında ikinci serisi olan XCOM 2 yayınlanan oyunda uzaylılara karşı mücadele veriyorsunuz. Bilim – kurgu tarzında yapımları seven oyuncular tarafından tercih edilen oyun çevrimiçi modda da oynanabiliyor.

Wasteland

Eski strateji oyunları diyince akla gelecek oyunlardan biri de Wasteland. 1988 yılında Commodore 64’lerle oynanan bir oyun olan Wasteland, 3 seriden oluşuyor. Oyunun ikinci serisi 2014, üçüncü serisi ise 2020 yılında yayınlandı. Oyunda bir nükleer patlamadan sonra Dünya’da yeniden inşaa edilmeye çalışılan düzen konu alınıyor. Wasteland oyunundaki göreviniz 4 çöl korucusu ile bir araya gelerek Dünyayı yeniden inşa etmek ve insanlara yardımcı olmak.

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