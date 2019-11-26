Google Photos İle Fotoğraflarınız Hakkında Harika Bilgiler Alın

Google Photos’un bilinmeyen özellikleri için bir bir yazılarımıza devam ediyoruz. Google Photos’u en etkili şekilde kullanmak için mutlaka bu yazı serimizi takip edin. Bu kısımda Google Photos ‘a yüklenmiş bir fotoğraftan çok ilginç bilgiler almayı göstereceğiz. Oldukça basit görünen bir yöntem olan fotoğraf bilgilerini görmek için aşağıdaki adımları takip edin.

Google Fotoğraflar Fotoğraf Detayları

Gogole Photos ‘a giriş yapın.

Yüklenmiş bir fotoğraf açın.

Fotoğrafı yukarı doğru kaydırın.

Fotoğrafla ilgili ayrıntılar sayfası açılacaktır.

Bu sayfada görebilecekleriniz sizi şaşırtacak.

Fotoğraf ne zaman çekildi saatine kadar bulabilirsiniz.

Fotoğrafın ismi, bu telefonunuzun fotoğrafınıza verdiği otomatik isimdir.

Fotoğraf hangi çözünürlükle çekildi. Yani kamera özelliği

Fotoğrafın tam çözünürlüğü.

Fotoğrafın boyutu.

Fotoğrafın çekildiği telefon ve kamera özellikleri

Fotoğrafın çekildiği tam konum.

Bu bütün bilgilerle eski fotoğraflarınıza baktığınızda artık kafanızda daha çok anınız canlanacak. Ayrıca bu detaylar oldukça işinize yarayacak.