Bir Oyunda Nasıl Başarılı Olunur?

Oyunlarda amaç başarılı bir şekilde bitirmek elbette bunu yaparken de zevk almak. Bu yazıda herhangi bir oyunda başarılı olmanın bir kaç sırrını sizlerle paylaşacağız. Burada oyun isimleri önemli değildir. Herhangi bir oyunda başarılı olabilirsiniz. Nasıl mı? Gelin beraber inceleyelim.

Zevk almıyorsanız hiç başlamayın

Eğer bir oyunu sırf popüler diye oynuyorsanız, oynamaktan zevk almıyorsanız hiç indirmeyin ya da derhal silin. Çünkü bu şekilde başarılı olmanızın imkanı yok. Zevk almadan yapılan işten zaten hayır gelmez.

Kendinize göre bir tür belirleyin

Kendi oyun türünüzü belirleyin ve onları oynayın. Aynı türde olan ama farklı yapıya sahip oyunlar olabilir, bu açıdan gerçekten zevk aldığınız oyunlarda seçici olun.

Oyunu takip edin

Oynadığınız oyuna ara mı verdiniz, sizi etkileyecek değişiklikler olmuş olabilir. Bu açıdan oyuna başlamadan önce oyunu ya deneyin ya da hakkında kısa bir araştırma yapın. Daha sonra oyuna ciddi bir şekilde başlayabilirsiniz.

Rakibinizden korkmayın

Oyunu ciddiye almak önemli ama rakibinizden de korkmayın. Örneğin lobide rakibinizin seviyesinin sizden çok daha yüksek olduğunu gördünüz. Unutmayın, seviye her zaman etkili değildir. Evet oyuncunun tecrübesini gösterir ama korkmayın. Onu alt edebileceğinize inanın. Ayrıca o da sizin seviyeniz düşük olduğundan ön yargılı yaklaşabilir. Küçük bir örnek, Clash Royale, kart destesi strateji oyununda düşük seviyeli rakipler her zaman en tehlikeli olanlardır. Çünkü o kupa seviyesine düşük seviyesi olmasına rağmen çıkmayı başarmıştır. Siz 12 seviye kuleye sahipken 10 seviye rakibinizin oldukça tehlikeli olduğunu bilin.

Yanlışlarınızı belirleyin

Eğer bir oyunda başarılı olamadıysanız oyun sonu kendinizi eleştirin. Nerede hata yaptığınızı belirleyip bir sonraki oyunda aynı hatayı yapmamaya çalışın.

Oyuncularla münakaşa girmeyin

Sizi trollemeye çalışan oyunculara aldırış etmeyin. Oyunun başında moral bozmaya çalışır. Bu performansınızı etkileyebilir. Bunlara aldırış etmeyin. Sakin kalmaya çalışın.

Bu yöntemleri kullarak herhangi bir oyunda başarılı olmanız mümkün. Ayrıca son olarak oyun hakkında detaylı bir araştırma yapmak, kullanacağınız ekipmanı önceden belirlemek ya da geçemediğiniz bölümü araştırmak faydalı olacaktır.