Antutu’nun Yeni Lideri Vivo Nex 3 5G Modeli Oldu

Antutu, kişilerin en performanslı telefon tespit etmek için kullandıkları bir kriter olarak ön plana çıkıyor. Şu an en hızlı Android modeli iPhone modeli hangisi merak ediyorsanız Antutu sonuçlarına göz atabilirsiniz. Antutu listesi Android için bir kez daha değiştir. Android tarafında en performanslı cihaz bulundu hem de rekor bir puan aldı.

Vivo Nex 3 5G modeli

Vivo’nun bu modeli bu performansı son model işlemci Snapdragon 855 Plus’a borçlu. En iyi performansı veren bu işlemci oldukça hızlı ve stabil çalışıyor. Ayrıca Nex 3 5G modeli 8GB ram ile dikkat çekiyor. Depolama alanı konusunda da yüksek bir teknoloji kullanan model çok hızlı işlem yapabiliyor.

Vivo Nex 3 5G modeli rekor sahibi Asus Rog Phone 2’yi geçmeyi başardı ve Antutu listelerini sallayarak ilk sıraya yerleşti. Daha önce şelale ekranıyla gündeme gelen model 492907 Puanla lider olan Asus Rog Phone 2’yi 497858 Puanla geçmeyi başardı.

Vivo Nex 3 5G modelinden daha hızlı bir model şimdilik piyasada yok ama Xiaomi’den bir atak bekleniyor. Özellikle Mi Mix 4 cihazının testlere tabi tutulduğu zaman 500000 puanı geçmesi bekleniyor.