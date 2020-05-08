Büyük marketler zincirinden biri olan A101’de bu hafta “aldın aldın” fırsatları kapsamında bir çok ürün bulunuyor. Bunlar içinden sizler için bir kaç fırsatı değerlendirdik. Almaya değer mi bu ürünlerin özellikleri ne, fiyat ne kadar hepsini görebilirsiniz.

A101 7-13 Mayıs fırsatları

Bahsedeceğimiz ilk ürün bir televizyon. Televizyonunu yenilemek isteyenler, akıllı TV almak isteyenler için çok önemli bir fırsat.

Hi-Level 55″ Ultra HD Android Smart Led TV

Cihazın özelliklerine hızlıca bir göz atalım;

Dahili uydu alıcısı var. 4K çözünürlük sunuyor. Ayrıca 1000HZ ekran yenilemesi bulunuyor. Android işletim sistemli akıllı televizyon. Bununla birlikte dahili Wi-fi bulunuyor. Doğrudan evdeki internete bağlanabilirsiniz. Ayrıca Ethernet kablosuyla internete bağlanma imkanı. USB girişi 2 adet, HDMI girişi 3 adet, DVB bağlantı desteği bulunuyor. Ekran yansıtma özelliği. Ses çıkışı 2 adet 8W hoparlör.

Fiyatına geçmeden önce dilerseniz bu ürün inceleme videosuna göz atabilirsiniz.

Ürünün fiyatı olarak 2699₺ belirlenmiş. Taksitli alma seçeneği de bulunuyor. Taksitli düşünürseniz ürünün fiyatı 2848₺ oluyor.

Yukarıdaki ürün biraz fiyatlı mı geldi. Hemen aşağıdakine bir göz atın.

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Hi-Level 49HL660 49″ FHD Smart Led TV

Yukarıdaki üründen farklı olarak bu ürünün çözünürlüğü fiyatı gibi düşük. Gelin özelliklerine bir bakalım.

Çeşitli sosyal medya uygulamaları, özellikle film dizi ve video izleyebilecekleriniz hazır geliyor. Vestel garantisi altında. Dahili wifi bulunuyor. Dahili uydu alıcı bulunuyor. USB girişi 1 adet, HDMI bağlantısı 2 adet. Akıllı TV Wireless display yani kablosuz ekran özelliği bulunuyor.

Bakalım internette inceleme videolarında bu televizyon için ne deniyor;

Fiyat olarak önemli bir alternatif olan bu cihazın fiyatı 1699₺. Ürünü taksitli alma imkanınız bulunuyor. Bu durumda ödemeniz gereken ücret ise 1792₺ oluyor.

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Samsung Galaxy A10

A101’in bu hafta sunduğu bir diğer ürün ise bir cep telefonu. Samsung’un yeni ürünlerinden birisi ve özelliklerine hızlıca bir göz atalım.

2Gb ram 32Gb dahili hafıza 6.3″ HD TFT ekran İşlemci 8 çekirdekli Ön kamerası 5MP arka kamerası 13MP Yüz tanıma teknolojisi bulunuyor. Bununla telefon kilidini açabilirsiniz. Batarya kapasitesi de 3400 mAH

Bu cihazın 2 sene Samsung Türkiye garantisi bulunuyor. Giriş seviyesindeki bu cihazı daha yakından incelemek isterseniz sizler için bir video bulduk;

Ürünün en önemli özelliğine bir göz atalım; Fiyat olarak cihazı A101’den 1199₺ karşılığında almanız mümkün. Cep telefonlarına taksit olmadığı için bu ürünü başka bir satın alma seçeneğiniz bulunmuyor.