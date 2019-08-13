Galaxy M10 Fırsatı A101’de

Daha önceleri de bir çok kez A101’de Samsung’un telefonları ve özellikle Galaxy M10 satılmıştı. Bu fırsatları kaçıranlar için yenisi geliyor. Bu perşembe yani 15.08.2019 tarihinde A101 Galaxy M10 satacak. Piyasa fiyatının biraz altında olduğu için buna fırsat diyoruz.

Galaxy M10 nasıl alınır?

Bunun için size en yakın A101 mağazasına gidin. Sabah erken gitmenizde fayda var çünkü fırsatlar gerçekten popüler oluyor ve hemen telefonlar bitiyor.

Eğer sizin en yakın mağazanızda bu tür telefon fırsatları popüler oluyorsa a101 den sizin için telefonu ayırabilecek bir arkadaş edinmenizi öneriyorum.

Galaxy M10 nasıl bir telefon?

2 GB rame sahip Galaxy M10 ayrıca sekiz çekirdekli 1.6ghz işlemciyle orta düzey telefonlar arasında kendisine yer buluyor.

13 ve 5mp iki arka kameraya sahip cihaz yine 5mp ön kameraya sahip.

16gb dahili depolama alanı olan cihaz ayrıca Android’in 9. Versiyonu ile gelecek.

Batarya kısmına baktığımız zaman 3400mah bataryanın cihazda bulunduğunu görüyoruz.

Yukarıda özellikleri verilen cihazın 2 yıl Samsung Türkiye garantisi altında olduğunu da son olarak yazımız ekleyelim.

Bu cihazı daha uyun fiyata buldum diyenler. İşte bir de alttaki görüntü. Sebebini de hemen açıklıyoruz.

Hani bu fırsattı han en ucuzuydu diyenler, yine en ucuzu 1179 TL A101’de. 999 TL karşılığında alacağınız cihaz ithalatçı garantili. Samsung’un Türkiye garantisi A101 satışında geçerli.