Türkiye’nin 81 ilinde birden fazla şubesi ile en çok markete sahip olan zincir işletme olan A101 her hafta belirli ürünlerde Aldın Aldın kampanyası sunarak piyasada var olan ürünleri daha uygun fiyatlarla sınırlı sayıda satışını gerçekleştiriyor. 2 Temmuz itibari ile başlayacak olan haftalık kampanya içerisinde birbirinden güzel teknolojik ürünlerin olduğunu gördüğümüz listede eğer işinize yarar ürünler varsa sınırlı sayıda olacak olan bu ürünleri kaçırmamak için telefonunuzdan bir hatırlatıcı oluşturmak iyi olacaktır. Temmuz ayının başında gelecek kampanya ile A101 mağazalarında satılan teknolojik ürünlere baktığımız zaman;

HI-LEVEL 43 inç FULL HD Android Akıllı LED TV

Türkiye’nin teknoloji markalarından biri olan SUNNY güvencesi ile 2 yıl garantili olarak satışa sunulan bu televizyon fiyat performans açısından birçok kullanıcı tarafından olumlu yorumlanan bir cihazdır. 3 adet HDMI çıkışının bulunduğu televizyonda 2 adet USB girişi de yer almaktadır. Android işletim sistemine sahip olan akıllı televizyonun 43 inç ekran büyüklüğü olup dahili wi-fi içermektedir. Peşin fiyatı 1549 TL olup taksitle alınmak istendiği zaman 1635 TL etiket fiyatına sahiptir.

SAMSUNG Galaxy Buds Kablosuz Kulaklık

Teknolojik ürünler her geçen gün yenilenip artarken kablosuz teknolojiler çok daha fazla ilgi çekiyor. Aldın Aldın kampanyası dahilinde kablosuz kulaklık arayanlar için müthiş bir ürün mevcut. Samsung’un üretmiş olduğu bu kulaklık 6 saat şarj süresine sahip olup Android ve IOS cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. Satış fiyatı ise 499 TL’dir.

LOGITECH MK220 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti

Bilgisayarlar için kullanıma uygun olsa da kişisel görüş olarak akıllı televizyonunuzu oturduğunuz yerden idare etmek için harika bir set olan bu ürün cazip fiyatı ile kaçırılmaması gereken ürünlerin başında yer alıyor. 2 yıl garantili olup Türkçe klavyeye sahip olan bu cihaz için 199 TL satış fiyatı olup taksitli satışta etiket fiyatı 124 TL’ye çıkmaktadır.

LOGITECH M171 Kablosuz Mouse

Bilgisayarınızda yeni bir Mouse ihtiyacı duyuyorsanız Aldın Aldın kampanyasında verilen Logitech marka kablosuz Mouse uzun bir süre işinizi görecektir. Eğer normal ve iş amaçlı bir kullanıma sahipseniz oldukça keyif alacağınız bir ürün olan bu Mouse 55 TL satış fiyatına sahip.

2 Temmuz A101 Aldın Aldın Teknolojik Ürünler

Teknoloji ürünlerinin bolca satıldığı bir hafta ile karşı karşıya iken A101 reyonlarında satışı yapılacak olan diğer teknolojik ürünlere baktığımızda; Flash bellek ihtiyacınız varsa sürekli olarak satışa sunulan ürünlerden biri olan 64 GB Sandisk USB 3.0 bellek yine raflarda yerini alacak. Satış fiyatı ise 65 TL olarak belirlenmiş durumda. Spor yapıyorsanız eğer müzik dinlemek için kablosuz bir sporcu kulaklığına ihtiyaç duyabilirsiniz. Piranha marka bluetooth özellikli kablosuz kulaklık 39 TL etiket fiyatı ile satışa sunulacak. Son teknolojik ürün ise yine Piranha markasına ait olup Dual USB kablo olarak geçiyor. Farklı renk seçenekleri, 2 yıl garantili olan bu ürün 2.0 hızında olup iPhone ve micro USB uyumludur. Satış fiyatı ise 11 TL olarak belirlenmiş durumda.