Galaxy S10 Yavaş Şarj Oluyor. Nasıl Hızlı Şarj Ederim?

Bu yazımızda Galaxy S10’a özel bir kaç özellikten ve genel olarak yapmanız gerekenlerden bahsederek Samsung Galaxy S10 cihazınızı nasıl daha hızlı şarj edersiniz konusundan bahsedeceğiz.

Özellikle oyun oynuyor ya da çok fazla video izliyorsanız şarjınız çok çabuk bitecektir. Bu durumda yavaş şarj gerçekten bir işkenceye dönüşebilir. Peki telefonunuzu nasıl daha hızlı şarj edeceksiniz? Kısaca açıklıyoruz. Açıklamalar Galaxy S10’a özeldir.

Galaxy S10’u daha hızlı şarj edebilirsiniz

İlk bakmanız gereken yer şarj ayarlarınızdır. Nasıl olmalı? Ayarlar – cihaz bakımı ve pile gidin. Ekranın sağ kısmındaki 3 nokta simgesini açın. Açılan pencerede aşağı inin ve hızlı kablolu şarj satırına tıklayın. Bu işlem şarj olurken yapılamaz.

Dikkat etmeniz gereken diğer hususlar;

Orjinal ürün kullanmak Orjinal değilse bile hızlı şarj kablosu kullanın. Bu işlem kabloludur. Başka yöntemde çalışmaz. Orjinal ya da hızlı şarj edebilen şarj aleti.

Sıradan bir type c ile kesinlikle telefonunuzu hızlı şarj edemezsiniz. Bu Samsung’a özel bir durum değildir. Her telefon hızlı şarj için özel bir hızlı şarj kablosuna ihtiyaç duyar. Bununla birlikte şarj aleti için de durum aynı. Artık 10W değil 15W telefonunuzu şarj etmeniz mümkün.