Vestel Venüs Z40 Özellikleri ve Fiyatı

Vestel, üst segment telefonlarından bir yenisini Türkiye pazarında satışa sundu. Bu telefon Venüs Z40 modeli ve bu modelin fiyatının yanında özelliklerini de sizinle paylaşacağız. Bildiğiniz gibi Vestel’in Z serisi üst segment olarak lanse ediliyor. Elbette fiyatına baktığınız zaman diğer modellerle yarışması imkansız ama yine de bir çok yabancı markaya alternatif olabilir. Dilersiniz özellikleri inceleyin daha sonra karar verirsiniz.

Venüs Z40 özellikleri

6.4 inç 1080×2340 AMOLED ekran / Ekranın amoled olması oldukça büyük bir artı. Bu sayede karanlık modda enerji tasarrufu sağlanabilir.

Gorilla Glass 5 ön cam / Klasik bir koruma denilebilir.

Ekran gövde oranı yüzde 92 / Son zamanların modasına uyulması gerçekten önemli. Ekran oldukça büyük.

Mediatek P70 işlemci / Muhtemelen fiyattan ötürü bu işlemci tercih ediliyor. Snapdragon 855 ile eş değerde olmasa da üst segment bir telefondan snapdragon 855 beklenirdi.

Android 9 Pie / Android 9 artık yaygın hale gelmeye başlasa da önemli olan Android 10 güncellemesini alacak olup olmaması.

Arka Kamera: 16MP+5MP Portre Modu, Yüz güzelleştirme, PDAF

Flaş: LED

Video Çözünürlüğü: FHD

HDR: Var

Ön Kamera: 8MP / Açılır kapanır bir kameraya sahip olması insanların ilgisini çekiyor.

Video Çözünürlüğü: Full HD

4 GB RAM / Diğer modellerin orta segment telefonları 8Gb ram ile çıkardığını görüyoruz.

128 GB depolama / Günümüz şartlarında yeterli bir depolama alanı.

3.500 mAh pil / Amoled ekranla yeterli gelecektir.

165.5 gr ağırlık

Venüs Z40 fiyatı

Ülkemizde bu fiyat 3150₺ karşılığı satılacak olup fiyatların lansman fiyatı olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte fiyatlar ileriki zamanlarda değişebilir.