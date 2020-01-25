Ortak Şarj Girişi / Bütün Telefonların Şarj Kablosu Aynı Olur Mu?

Avrupa’da uzun zamandır gönüllülük esasına göre uygulanan bir karar var. Ortak Şarj Girişi kararına 15’e yakın şirket uyuyor. Karara uyum sağlamayan şirket ise Apple. Peki nedir bu ortak şarj girişi ve Avrupa neden böyle olmasını istiyor? Gelin birlikte inceleyelim e yorumlayalım.

Ortak şarj girişi

Avrupa Birliği uzun zamandır elektronik atığı azaltmak için ortak şarj girişi kararını uyguluyor ama karar herhangi bir zorunluluk barındırmıyor. Yani şirketler buna uyup uymamak konusunda serbest. Herhangi bir yaptırım bulunmuyor. Ta ki şimdiye kadar. Şu sıralar Avrupa Parlamentosu “Ortak Şarj Girişi” konusunda bir kanun tasarısı hazırlıyor ve bununla birlikte Avrupa’da satılan bütün telefonlar eğer geçerse tek tip şarj kablosu kullanacak.

Bu karar elektronik atığı azaltmak için alınıyor. Bir evde bile farklı telefonlar kullanıldığında telefon sayısı kadar şarj kablosu ve şarj aleti bulunuyor. Hatta eskileri dahi duruyor. Çıkacak yeni kanunla tek tip şarj girişi uygulandığı zaman eski şarj aletinizi kullanabileceğiniz gibi bir evde 3 telefon varsa en azından 3 şarj kablosu yerine 2 şarj kablosuyla idare edilebilir. En azından bu şekilde planlanıyor.

Apple karşı çıkıyor

Apple, böyle bir dayatmaya karşı çıkıyor çünkü Avrupa Parlamentosu Micro USB kullanılması kararı almış. Şimdilik zorunlu olmayan bu durum teknik açıdan da telefonları sıkıntıya sokuyor. Type C şarj girişlerinin hızlı şarj elverişli olmasından Micro USB’nin kullanılması söz konusu değil.

Ayrıca Apple, şarj teknolojisi üzerinde çalıştığını ve kendilerinin tek tip şarja zorlanmasının teknolojik gelişmeleri etkileyeceğini ileri sürüyor. Söylenene göre Apple yakın zaman içinde şarj soketini telefonlarından kaldıracak ve sadece kablosuz şarj ile hayatına devam edecek.