Cep Telefonu Kredilerine Yeni Düzenleme

Geçtiğimiz günlerde cep telefonu alanların daha önceden kullandığı 6 aylık faizsiz kredilere sınırlama getirildi. Geçmişte kredi kartıyla ya da herhangi bir taksit imkanıyla cep telefonu alınmasına düzenleme getirilmiş ve bu tür ürünlerden taksit kaldırılmıştı. Daha sonra bu soruna çözüm bulan şirketler banka anlaşmalarıyla cep telefonlarına 10 taksit yapmaya başladı. Sonrasında 6 taksitle devam eden kampanyaya bir kez daha sınırlama getirildi.

Cep telefonları artık 3 taksit

3500₺ ve üzeri cep telefonu alımları artık 3 taksitten daha fazlaya bölünemeyecek. Bununla birlikte 3500₺ altında olanlar ise 12’ye bölünebilecek. Bu düzenleme akıllara başka şeyler getiriyor. Bir çok görüşe göre bakın bu düzenlemenin altında ne var.

Fiyat performans telefonlarını alın

Telefonu fotoğraf için kullanacaksınız ve kamera konusunda çok iyi olan bir model var. Elbette donanım kalitesinden ötürü daha iyi kameraya sahip telefonların maliyeti biraz daha artıyor. Bu nedenle fiyat biraz daha yükseliyor. Başka bir örnek telefonla oyun oynamayı seviyorsunuz, o halde yeni nesil bir işlemciye sahip ve daha yüksek ram miktarına sahip telefonlara ihtiyacınız var. Bu nedenle fiyat elbette artıyor.

Bu örnekler ışığında tüketicinin bilinçsiz alışveriş yapmaması için zaten aynı performansı verecek ama daha ucuz olan cep telefonlarının alınması sağlanacak. Müşteri 3600₺ olan istediği bir telefon yerine aynı donanıma sahip ve aynı performansı gösterecek 3499₺ olan başka modelleri araştırmaya başlayacak.

Bununla birlikte bir başka görüş daha fazla parayı daha fazla taksite bölmek ödeme güçlüğüne neden oluyor. Bir zamanlar taksitler o kadar uzundu ki daha bitmeden telefon bozuluyordu. Bu durum ışığında zaten taksitler düşürüldü. İnsanların ödeme güçlüğü çekmemesi için pahalı telefonların taksite bölünmemesi insanların alma umudunu kırmak için atılan büyük bir adım.