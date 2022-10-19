Tivibu Türk Telekom’un dijital yayın platformu olup Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapar. Bu yayın hizmeti uygun fiyatlar ile kullanıcılara sunulmuş olup yoğun ilgi görmüştür. Hizmet kapsamında kanal yayınları Türksat 4A uydusundan çanak antenler aracılığıyla alınır. Kullanım sırasında çeşitli sebeplerden dolayı basit ya da zorlayıcı teknik arızalar yaşanabilir. Bu tür sorunlar için tivibu uydu arızaları ve çözüm yolları ile ilgili destek almak gerekebilir. Profesyonel kişiler tarafından verilen destek sorunun kısa süre içerisinde ve büyümeden ortadan kalkmasını sağlar.

Tivibu kullanımı sırasında yaşanabilecek sorunlar çeşitlilik gösterir. Uydu cihaz arızası, kart ya da kumanda arızası, bazı şifreli kanalları izleyememe, yazılım ya da güncelleme hatası, sinyal seviyesi düşüklüğü, mozaiklenme ve donma, LNB arızası, çanak anten ayarının bozulması ve kablo arızası tivibu kullanırken görülebilecek sorunlardan bazılarıdır. Bu tür problemlerde uygulanacak çözüm yöntemleri sorunun türüne ve sebebine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Kısa sürede ve hızlı çözüm alabilmek için işi bilen kişilere başvurmak gerekir.

Tivibu Kumanda Resetleme

Tivibu uydu kumanda arızası sıklıkla görülen durumlardan biridir. Bu tür durumlarda tivibu kumanda resetleme ya da alternatif çözüm yöntemleri denenebilir. Kumandayı resetlemek için aynı anda kumandadaki 1 ve 6 tuşlarına üç saniye kadar basılı tutulur. Bu sırada kumandadaki TV tuşu kırmızı şekilde yanıp söner. Ardından sırasıyla 9, 9 ve 6 tuşlarına basılır. TV kumanda ışığı iki kere yanıp söner ve böylece tivibu kumandası fabrika ayarlarına dönmüş olur.

Kumanda ile ilgili sorun devam ediyorsa cihazın önündeki ekranda kanal numaralarının değişip değişmediği, menü ya da ses tuşları, tivibu kutusunun açık olup olmadığı kontrol edilir. Pillerin çalışıp çalışmadığına bakılır. Eğer sorun hala mevcutsa kumandanın değişmesi gerekebilir. Tivibu kumanda değişimi için müşteri hizmetlerini aramak ve arıza kaydı bırakmak gerekir. Eğer kullanım sırasında televizyon ekranında E30, E106, E107, E16, E19, E04, E05, E06 gibi kodlar ekrana geliyorsa bu hata kodları farklı sorunlar olduğunu gösterir ve her hata koduna uygun çözümler uygulandığında sorun ortadan kalkar.

Kaynak: https://ufku.org/tivibu-kumanda-resetleme/