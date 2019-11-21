Google Önemli Bir Hizmetine Daha Son Veriyor

Google çok önemli hizmetlere imza atıyor. Bu açıdan dünyanın en büyük şirketi konumunda. İnternet devi Google uzun zamandan veri verdiği bir hizmetine daha son veriyor. Özellikle webmasterların sıklıkla kullandığı Adsense Android ve iOS uygulaması kapatılıyor. Adsense sahiplerine bildirim gönderildi.

Adsense nedir?

Adsense, site sahiplerinin sitelerinde yayınlayacakları reklam kodlarını aldıkları ve kazançlarını görebildikleri sisteme deniyor. Reklamlarını yönetip buradan çeşitli ayarlamalar yapabiliyorsunuz.

Bununla birlikte telefondan bu işlemlerin bir kaçına erişmeniz için bir uygulama geliştirilmişti. Adsense mobil uygulaması reklam kazançlarınızı görüntülemeye, istatistikleri görmeye ve çeşitli basit ayarları yapmanıza izin veriyordu. Google bu uygulamanın fişini çekti ve uyardı. Artık web sürümünü kullanın.

Web sürümünü en verimli şekilde kullanmak

Zaten bilgisayardan web sürümünü kullanıyorsunuz. Peki telefonunuzdan web sürümünü düzgün görüntüleyebilecek misiniz? İşte size basit bir yöntem. Adsense girin. Tarayıcıdan açıldığı zaman Chrome sağ üst köşeden 3 nokta simgesine tıklayın. Burada anasayfaya ekle satırına tıklayın. İsim verin ve tamam deyin. Bu işlemle birlikte Adsense’in web sürümü tek tıkla karşınızda olacak. Herhangi bir uygulamaya ihtiyacınız olmadığı gibi ayrıca bütün özelliklere erişmeniz de mümkün.

Bununla birlikte verilen uyarılara bir kez daha baktığımız zaman Adsense üzerinden sitenizin analitik verilerine ulaşmanız da mümkün. Yüzeysel olarak bazı site istatistiklerini görebilirsiniz. Örneğin son bir hafta içinde kullanıcı ziyaretlerini gösterir tablo ya da özelleştirebildiğiniz bir kaç istatistik.