Bilgisayar Giriş ve Çıkış Birimleri Nelerdir?

Bilgisayar giriş ve çıkış birimleri, bilgisayar sistemleri icat edildiğinden bu yana kullanıcıların istediği verileri ortaya pratik şekilde çıkarmasını sağlar. Elektronik ve mekanik parçalardan oluşan sistem, verilen komutları en kısa sürede işler ve saklar. Bu verilerin işlenmesinde ise iki giriş ve çıkış birimi bulunmaktadır.

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Bilgisayara girilen verinin aynı anda işlenmesini Giriş ve Çıkış Birimleri sağlamaktadır. Alanında farklı aygıtları taşıyan dizge, ne istediğinizi pratik bir biçimde algılar. Bu sayede hiçbir zaman aşımı olmaz ve anlık olarak çalışma yapılır. Bu işlemleri kısa bir örnekle anlatabiliriz. Örneğin, bir veri almak istediğiniz zaman ilk olarak bilgisayar giriş birimlerinden faydalanır. Giriş birimi algıladığı istemi, işlem birimlerine ileterek belirli belleklerden geçirmektedir. Burada olan dahili bellek, harici bellek ve merkezi işlem birimi bir sonuç alarak çıkış birimlerine gider. Böylelikle almak istenen sonuç tamamlanarak kullanıcıya aktarılır. Peki giriş ve çıkış birimlerinde hangi cihazlar bulunmaktadır? Giriş ve Çıkış birimleri kaça ayrılır? Gelin bu konuyu detaylı bir şekilde inceleyelim.

Bilgisayar Giriş Birimleri

Bilgisayar giriş birimleri, dış ortamdan gelen bir kaynakla veri girişinin yapılmasını ifade etmektedir. Görüntü, ses, harf veya komutlardan gelen bu veriler, dış ortamdan bilgisayara aktarılır. Giriş birimlerinin sadece belirli çıktı almak için kullandığımızı söyleyemeyiz. Bilgisayar taktığımız donanım parçaları da giriş birimleri arasında yer alır. 6 farklı alana ayrılan giriş birimlerini alt kısımda kalan maddelerden inceleyebilir, bilgi sahibi olabilirsiniz.

1- Mouse (Fare): Fare, genel olarak avuç içerisinde tutulan ve bilgisayar ekranındaki hareketleri takip etmemizi sağlayan bir aygıttır. Model olarak farklı alanlara ayrılan fareler, daha fazla veya az sayıda tuş ve tekerlek içerebilmektedir. Genellikle ergonomik olmasına önem gösterilir.

2- Klavye (Keyboard): Bilgisayarın en önemli giriş aygıtlarından bir tanesi klavyedir. Klavye bir diğer ismiyle tuş takımı, üzerinde rakamlar, harfler, işaretler ve işlevsel tuşlar taşır. Bu tuşları kullanarak bilgisayar üzerinde istediğimiz şeyi yazdırabiliriz.

3- Tarayıcı (Scanner): Tarayıcı, donanımsal bir birimdir. Bilgisayar ortamına önceden yazılmış yazıları, resimleri veya grafikleri aktarır. Kısa bir örnekle anlatacak olursak, içerisine koyacağınız bir kağıttaki yazıları dijital ortama geçirerek aynı şekilde göstermektedir.

4- Mikrofon (Microphone): Mikrofon, ses dalgalarını elektriksel titreşime çevirerek algılar. Bu sayede bilgisayar ortamına alarak iletilmek istenen noktaya göndermektedir. Mikrofonların almak istenen ses kalitesine göre farklı modelleri bulunabilmektedir.

5- Barkod Okuyucu (Barcode Reader): Barkod okuyucu denildiği zaman aklımıza sıradan okuyucular gelecektir. Bilgisayar ortamında bu birimde aynı şekilde çalışmaktadır. Aygıt, barkod kısmında kalan beyaz çizgileri lazer ışığı sayesinde algılayarak okur.

6- Optik Okuyucu (Optical Reader): Optik okuyucuyu normal anlatımından çok biraz farklı bir örnek ile anlatalım. Hepimiz deneme sınavlarına girmişizdir. Bu sınavlarda çoktan seçmeli cevap kutularını Optik Okuyucu tarar. İşaretli kutucukları okur ve dijital ortama direkt olarak aktarır. Yani kısaca basılı kâğıt üzerindeki işaretli kutucukları okuma görevini üstlenmektedir. Uzun sürebilecek işlemler bu sayede kolaylıkla tamamlanır.

Bilgisayar Çıkış Birimleri

Bilgisayar çıkış birimleri, kullanıcının bilgisayarda yaptığı ve dışarıya anlık olarak çıkmasını sağlayan aygıtlardır. Çıkışlar az sonra bahsedeceğimiz birimlere sinyaller göndererek işlemesini ister. Birimler ise bu olayı algılayarak kullanıcının karşısına istediği veriyi sunmaktadır. Yani kısaca işlem birimleri tarafından işlenen yazı, görüntü, grafik, tablo, resim vb. verilerin kullanıcıya pratik şekilde aktarıldığından söz edebiliriz.

1- Ekran-Monitör: Bilgisayarın en önemli çıkış birimi kesinlikle ekranlardır. Ekran, görüntüleri sergilemek için kullanılmaktadır. Bilgisayarda gerçekleşen sinyallerin tamamını görüntüye dönüştürerek kullanıcıya iletir. Herhangi gecikme veya erteleme yapmayan cihaz, farklı modellere ayrılabilmektedir.

2- Hoparlör (Speaker): Bilgisayar içerisinde bulunan ses dosyaları ve elektrik akımlarını sinyallere çevirmektedir. Bu sayede kullanıcıya anlık olarak sesler sunulur. Hoparlörün sadece bilgisayarda değil farklı birimlerde de kullanıldığını söyleyebiliriz.

3- Çizici (Plotter): Çiziciler eski yıllarda kalem ile çizildiği için adları bu şekilde kalmıştır. Özellik olarak grafik, fotoğraf çıktısı ve çizim almak gibi eylemleri sağlarlar. Bu büyük boyutlu yazıcılar, çoğu teknolojik yerlerde kullanılır.

4- Yazıcı (Printer): Bilgisayar ortamında herhangi bir metin, görsel veya daha farklı bir şeyi kağıt üzerine yazılmasını istiyorsak Yazıcıları kullanırız. Birim 3 ana sınıfa ayrılmasıyla bilinir: Mürekkep püskürtmeli, lazer ve nokta vuruşlu.