Bu yazımızda, anne ve babaların en çok tercih ettiği en iyi bebek kameraları markalarından ve bu konuda dikkat etmeniz gereken ayrıntılardan bahsedeceğiz.

Biliyoruz ki, ebeveynlik sürecinde endişelendiğiniz konuların başında şüphesiz bebeğinizin güvenliği geliyor. Yoğun hayat şartları, yapmak zorunda olduğunuz günlük işler derken sürekli bebeğinizin yanında olmanız oldukça zor. Bu noktada, bebeğinizi tehlikelere karşı korumak ve sürekli gözünüzün kulağınızın onda olmasını sağlayacak en iyi bebek kameralarına ihtiyacınız var. Alışveriş listenizde mutlaka bulunması gereken bu yardımcıyı yaklaşık 2-3 yıl kullanacaksınız. Bebeğiniz büyüse bile, seyahatlerde evinizin durumunu kontrol etmeniz ya da evcil hayvanlarınızın gözetimi için de kullanabilirsiniz. Bu nedenle doğru marka ve modeli seçmenizde fayda var. Biz de, nokta atışı doğru ürünü bulmanız için bir liste hazırladık.

Ayrıca, Çocukların Gelişimi için En Çok Tercih Edilen 15 Hareketli Kitap ve Bonus yazımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.

Bebek Kamerasının Avantajları Nelerdir?

Yeni doğan bir bebek ortalama 2-3 saatte bir, 6 aydan sonra 4-5 saatte bir uyanmaya başlar. Bebek kamerası, bu süreç için oldukça güzel avantajlar sağlıyor:

Ses uyanmanızı, görüntü ise bebeğinizin ne yaptığını görmenizi sağlar.

Bazen bebeğiniz uyanıp hemen uykusuna devam eder. Görüntü özelliği böyle durumlarda her seferinde yanına gitmemeniz için güzel bir özellik.

Hareket sensörlü modeller, bebeklerde ilk 6 ay görülen ani bebek ölümü sendromu tehlikesine karşı sizi uyarır.

modeller, bebeklerde ilk 6 ay görülen tehlikesine karşı sizi uyarır. Kullanımı kolaydır.

Birden fazla çocuk için kullanılabilir.

En İyi Bebek Kameralarını Seçerken Dikkat Etmeniz Gereken Faktörler

En iyi bebek kameralarının sahip olması gereken özellikler:

Kamera Kalitesi: Görüntü netliği önemlidir. Odada ışık yoksa gece görüşü olmasına da dikkat etmelisiniz.

Görüntü netliği önemlidir. Odada ışık yoksa gece görüşü olmasına da dikkat etmelisiniz. Ses Kalitesinde Netlik ve Parazit: Hassas mikrofon, arka plan ses filtresi, ses hassasiyeti, ses aktivasyonu gibi birçok kriter mevcut.

Hassas mikrofon, arka plan ses filtresi, ses hassasiyeti, ses aktivasyonu gibi birçok kriter mevcut. Çift Yönlü İletişim: Gelişmiş modellerde bulunan bu özellik sayesinde, bebeğinizi sakinleştirmek için onunla konuşabilirsiniz ya da müzik dinletebilirsiniz.

Gelişmiş modellerde bulunan bu özellik sayesinde, bebeğinizi sakinleştirmek için onunla konuşabilirsiniz ya da müzik dinletebilirsiniz. Çekim Mesafesi: Evin çok büyük ve çok katlı olması durumunda kapsam aralığını kontrol etmelisiniz.

Evin çok büyük ve çok katlı olması durumunda kapsam aralığını kontrol etmelisiniz. Ebeveyn Ünite Sayısı: Bazı modellerde çift ebeveyn ünitesi bulunuyor. Birini yatak odasına, diğerini en çok bulunduğunuz başka bir odaya koymanız işinizi daha da kolaylaştıracaktır.

Bazı modellerde çift ebeveyn ünitesi bulunuyor. Birini yatak odasına, diğerini en çok bulunduğunuz başka bir odaya koymanız işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Uzaktan Kumanda: Cep telefonunuzdan ya da başka bir cihazdan kameranın görüntü açısını yönetebilmenizi ve dilediğinizde yakınlaştırabilmenizi sağlar.

Cep telefonunuzdan ya da başka bir cihazdan kameranın görüntü açısını yönetebilmenizi ve dilediğinizde yakınlaştırabilmenizi sağlar. Sensörler, Uyarılar, Alarmlar: Nem seviyesi, sıcaklık, hareket gibi durumları algılayabilen kameralar da mevcut.

En İyi Bebek Kameraları Öneri Listesi

En iyi bebek kameraları modellerini karşılaştırma yaparak satın almanız için hazırladığımız listeyi inceleyebilirsiniz.

Bebevo VM901 Bebek Kamerası

Müzik çalar özelliği bulunan bu modelde 8 adet ninni melodisi bulunuyor. Bebeğinizi kolaylıkla uyutmak ve rahatlatmak için güzel bir özellik. Sesli aktivasyon modu sayesinde, uzun saatler boyunca (yaklaşık 12-24 saat) şarj etmeden kullanmanızı ve istediğiniz yere götürmenizi sağlıyor. Ergonomik tasarımı, uzun pil ömrü ve çekim gücü ile öne çıkıyor.

Kapsama Alanı: 260 m

260 m Çift Yönlü İletişim: Var

Var Gece Görüşü: Var

Var Termostat: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Keşke 10 yıldız verebilsem o kadar çok sevdik. Apartmanın altına bile indirdim eşimi denemek için gayet çekiyordu 2 kat aşağıdan. Görüntü ve ses kalitesi muazzam. Malzeme de çok kaliteli parasını kesinlikle hakediyor.

Weewell WMV815 Bebek Kamerası

Mükemmel netlikteki ses kalitesi, bu modeli tercih etmeniz için dikkat çekici bir özellik. Ayrıca, ses ile aktive olduğu için enerji tasarrufu sağlıyor. Beslenme zamanı alarmı ve sakinleştirici ninnileri de bulunuyor. Uygun fiyatlı ve çok fonksiyonlu en iyi bebek kameraları markalarından biri.

Kapsama Alanı: 300 m

300 m Çift Yönlü İletişim: Var

Var Gece Görüşü: Var

Var Termostat: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Bebeğimi büyütürken iyi ki almışım dediğim ürünlerin başında geliyor. Ses ve görüntü kalitesi çok iyi evimiz dubleks ve biz bağlantı konusunda hiç sıkıntı yaşamadık şiddetle tavsiye ediyorum anneler ve babalar aşırı rahatlık sağlıyor mutlaka alın, aldırın.

Bebevo VM903 Bebek Kamerası

Bebevo VM901 modelinden tek farkı, kapsam alanının daha geniş olması. Eviniz büyük ya da çok katlıysa, küçük bir fiyat farkıyla bu modeli satın almanızı öneririz. 7 farklı dil seçeneği mevcut. Bebevo, anne ve babaların sıklıkla tercih ettiği en iyi bebek kameraları markası.

Kapsama Alanı: 300 m

300 m Çift Yönlü İletişim: Var

Var Gece Görüşü: Var

Var Termostat: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Bebeğimi büyütürken iyi ki almışım dediğim ürünlerin başında geliyor. Ses ve görüntü kalitesi çok iyi evimiz dubleks ve biz bağlantı konusunda hiç sıkıntı yaşamadık şiddetle tavsiye ediyorum anneler ve babalar aşırı rahatlık sağlıyor mutlaka alın, aldırın.

Motorola MBP36S Bebek Kamerası

Uzaktan zoom fonksiyonu bulunan kamerası, duvara monte edilebiliyor. 4 kamera ile aynı anda çalışabiliyor. Menzil dışı olduğunda uyarı veriyor. Aynı zamanda, ebeveyn ünitesini TV’ye bağlayabiliyorsunuz. Listemizdeki en yüksek fiyatlı en iyi bebek kameralarından. Fakat özellikleri ve kalitesi fiyatını karşılıyor.

Kapsama Alanı: 300 m

300 m Çift Yönlü İletişim: Var

Var Gece Görüşü: Var

Var Termostat: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürünü daha yeni aldım. Çok fazla para vermenize gerek yok. Kaliteli görüntü çok net özellikleri yeterince fazla. Yüksek fiyatlı almaya hiç gerek yok. Çok şık tasarım ve özelliği çok fazla. Gece görüşü mükemmel.

Invidyo Bebek Kamerası

Yüz tanıma teknolojisine sahip bu model ile, tanıdığınız kişileri “Güvenli” olarak etiketleyin. Böylece tanımadığınız biri bebeğinize yaklaştığı zaman telefonunuza “Yabancı Alarmı” gelsin. Akıllı gülme tespiti ise, bebeğinizin mutlu anlarını saklar ve size gülme albümü olarak sunar. Ayrıca günün özeti sayesinde, bebeğinizle ilgili önemli olayları kaçırmazsınız. Fiyatı ortalama, performansı yüksek en iyi bebek kameralarından.

Kapsama Alanı: 130 derece geniş görüş açısı

130 derece geniş görüş açısı Çift Yönlü İletişim: Var

Var Gece Görüşü: Var

Var Termostat: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: ODTÜ’lü kardeşlerimize teşekkürler. Made in Türkiye. Görüntü kalitesi gerçekten iyi. İnternet hızınıza göre kalite ayarı yapıp; donmadan, takılmadan ve stabil bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Kurulumu çok kolay. Kutu içinden çıkan kılavuz ile hemen kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Telefondan kamerayı 4 yönde oynatabiliyorsunuz. Duvara montelemek için dübel ve vidaları kutu içinde mevcut. Tavana asarsanız ayarlardan görüntüyü dikey yapabiliyorsunuz. Telefondan konuştuğunuzda kameradan aynı sesi net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Yani oyuncak değil. Ayarlarda bayağı seçenekler var bildirim alma vs. ile ilgili. Kablosu 3 metre. Adaptörü içinde. Her yerden izleyebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim.

Xiaomi Mijia Bebek Kamerası

Bu kamera, 360 derece dönme özelliğine sahip. Sessiz motoru sayesinde dönüşlerde bebeğiniz sesini duyup uyanmaz. Düşük ışıkta bile tam renkli bir görüntü kalitesi mevcut. Hareket algılama sensörü ise, en büyük avantajlarından biri.

Kapsama Alanı: 360 derece geniş görüş açısı

360 derece geniş görüş açısı Çift Yönlü İletişim: Var

Var Gece Görüşü: Var

Var Termostat: Yok

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok beğendim. Görüntü kalitesi harika. Görüntüler telefona kayıt edilebiliyor. Çocuk odası için aldım ama her odaya bir tane alasım geldi. Fiyatı da uygundu. Kolay kuruldu çok uğraşmadım. Tavsiye ederim.

Blue Inter Bebek Kamerası

Sırada, en uygun fiyatlı en iyi bebek kameralarından biri Blue Inter var. Eviniz küçükse sizin için ideal olacaktır. Çünkü menzili biraz düşük.

Kapsama Alanı: 12 m

12 m Çift Yönlü İletişim: Var

Var Gece Görüşü: Var

Var Termostat: Yok

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Kolay kurulum ve kamerası çok net. Gece görüşü muhteşem. Bu fiyata inanılmaz kaliteli bir ürün. Kamera dışı profili plastik ama sorun değil. 360 derece donuyor ve isterseniz hareket eden nesneleri takip ediyor. Ses kalitesi muhteşem net. Biz kedimizi takip etmek için aldık. Normalde hareket eden nesnelerden korkar ve hoşlanmaz. Bu yüzden ulaşamayacağı yüksekliğe montaj yapacağız. Duvar aparatı ile gönderdiler. Kendi fikrim ofis, iş ve ev için ideal kalitede ve isterseniz görüntüyü kaydetme özelliği var. Umarım sizin için fikir olur. Firmaya teşekkür ederim.

Kingboss Bebek Kamerası

Telefonunuzdan ve bilgisayarınızdan kaydettiğiniz görüntüleri izleyebilirsiniz. Yukarı ve aşağıya 90-120 derece, sağa ve sola 270-355 derece kadar dönüş sağlayabiliyor.

Kapsama Alanı: 270-355 derece geniş görüş açısı

270-355 derece geniş görüş açısı Çift Yönlü İletişim: Yok

Yok Gece Görüşü: Var

Var Termostat: Yok

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Beklediğimden çok daha güzel bir şey geldi! Kurulumu yapıp telefonunuzla izleyebiliyorsunuz hatta telefonunuzdan kamerayı etrafa çevirebiliyorsunuz. Gece görüşü süper, hareket sensörünün hassasiyetini ayarlayabiliyorsunuz ki en hassasa getirdiğinizde odanın diğer ucundaki sineği bile algılıyor. Görüntü kalitesi de harika. Tavsiye ederim!

Next Cloudcam Bebek Kamerası

HD görüntü kalitesine sahip bu model ile, zoom yaparak bebeğinizi daha detaylı görebilirsiniz. En iyi bebek kameralarından olan Next Cloudcam, tam bir fiyat-performans ürünü.

Kapsama Alanı: 350 derece geniş görüş açısı

350 derece geniş görüş açısı Çift Yönlü İletişim: Var

Var Gece Görüşü: Var

Var Termostat: Yok

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Aynı marka ve modelden 2. kameram, MİPC uygulama ile bütün görüntüleri izleyebiliyorum. Kamera çok hızlı hareket ediyor gayet net görüntüsü var. 1 aylık hediye bulut kart verdiler.

Dextel Bebek Kamerası

Online kayıt desteği olan bu model, internet üzerinden dünyanın neresinde olursanız olun görüntülere erişmenizi sağlıyor. Hareket sensörü de bulunuyor.

Kapsama Alanı: 360 derece geniş görüş açısı

360 derece geniş görüş açısı Çift Yönlü İletişim: Var

Var Gece Görüşü: Var

Var Termostat: Yok

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Benim için tam bir kurtarıcı oldu artık oğlum uyuduğunda kapıya ikide bir gitmiyorum her an gözümün önünde iyi ki almışım.

En iyi bebek kameraları listemizin sonuna geldik. Siz evinizde hangi bebek kamerasını kullanıyorsunuz? Yorumlar kısmından en iyi bebek kameralarını bizimle paylaşın.