Google’a Göre Telefonunzdan Hemen Silmeniz Gereken Uygulamalar

Açık kaynak kodlu olmasından ötürü Android uygulamalar geliştirilmesi daha kolay ve yayınlanması da kısmen daha kolaydır. Bu açıdan mağazalarda yer alan uygulamaların kimileri zararlı damgası yiyebiliyor. Google’da buna benzer uygulamaları açıkladı. Google’a göre telefonunuzdan hemen kaldırmanız gereken uygulamaları aşağıda listeledik. Ona geçmeden önce Google’ın Google Play’den kaldırığı bu uygulamaları kullanıyorsanız sizin de telefonunuzdan kaldırmanız gerekiyor.

Call Recorder: Bu isimde bir çok uygulamanın olduğunun farkındayız ama mümkünse telefonunuzun kendi arama kaydetme özelliğini kullanın. Ya da hala Google Play’de var olan popüler alternatifleri nedeniyin.

Real Time Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia eden bu uygulama bilgileri çalmak için çabalıyor.

SmartSwipe: Bu uygulamanın kredi kartı bilgilerinizi çaldığı öne sürülüyor.

Pro Camera Buity: Güzellik efekti verdiğini söyleyen bu uygulama sizi izliyor.

Emoji Camera: İşlevsiz olan bu kamera sizden bilgi çalmak için yer alıyor. Telefonunuzun kamerasının daha iyi olduğunu söylemek mümkün.

Daha bir çok kamera uygulamasının yanında bir çok navigasyon uygulaması da çok tehlikeli. Markette yayınlanmayan uygulamaları kullanmamaya özen gösterin.