Daha önceden bağlandığımız onlarca wifi ağının şifresini hatırlamamız mümkün olmadığı için telefonda kayıtlı wifi şifresi öğrenmeye ihtiyacımız oluyor. Onlarca wifi ağına bağlanmış olabileceğimiz için tekrar bağlanmamız gerektiğinde ya da biri şifreyi sorduğunda cevap veremiyoruz.

İşte tam olarak bu noktada telefonda kayıtlı wifi şifresi öğrenme yöntemleri yardımımıza koşuyor. Çünkü telefonlar içerisinde wifi şifreleri gibi birçok veriyi kayıtlı tutabiliyor. Yani herhangi bir telefona wifi şifresini bir kere girmeniz durumunda bile dilediğiniz zaman şifreyi görebilirsiniz.

Bu yazımızda unuttuğunuz şifrelerinizi nasıl görebileceğinizden bahsedeceğiz.

Android Telefonda Kayıtlı Wifi Şifresi Öğrenme

Android telefonlarda kayıtlı tutulan şifreleri, aşağıdaki yöntem sayesinde oldukça pratik bir şekilde öğrenebileceksiniz. Telefonda kayıtlı wifi şifresi öğrenmek için izlemeniz gereken adımlar:

Android telefonunuzda Ayarlar bölümüne girin.

Ayarlar kısmında bulunan Ağ ve internet kısmına gelin.

Ardından Wifi kısmına giriş yapın.

Wifi kısmına girdikten sonra, Ağ Ayrıntıları sekmesine gelin.

Parolayı Paylaş kısmına dokunun.

Yukarıda Karekod, aşağıda ise Wifi şifresi görünecektir.

Kayıtlı Android Wifi Şifresi Öğrenme

Biraz önce bahsettiğimiz yöntemi uyguladığınızda telefonunuzun ekranında sadece QR kod çıkıyorsa wifi şifresini öğrenemediniz demektir. Bu noktada sizlerle rootsuz bir yöntem paylaşacağız. İşte uygulamanız gereken işlemler:

Not: Telefonda kayıtlı wifi şifresi öğrenme yöntemini rootsuz olarak yapabilmek için Google Play Store’dan QRScanner uygulamasını indirmeniz gerekiyor.

Google Play Store’a girerek QRScanner yazın.

TrendMicro adlı uygulama yapımcısının uygulamasını indirin.

Ardından önceki yöntemdeki Wifi Şifresini Paylaş kısmında çıkan QR kodun ekran görüntüsünü alın.

Aldığınız ekran resmini, QRScanner adlı programın sol alt kısmında yer alan QR kod ekleme seçeneğine yükleyin.

Karşınıza QR Code Data seçeneği gelecektir.

Alt kısmında yer alan yazıdaki P ile başlayan kısım wifi şifreniz.

iPhone Kayıtlı Wifi Şifresi Öğrenme

Android ve iPhone işletim sistemleri birbirinden tamamen farklı olduğu için yöntemler konusunda da büyük farklılık yaşanıyor. İşte iPhone için telefonda kayıtlı wifi şifresi öğrenme yöntemi adımları:

Not: Bu yöntem iki iPhone arasında yapılıyor. İki cihazın da iOS 11 ya da daha güncel olmasına dikkat edin. Mac ile bağlantı yapılacaksa da MacOS High Sierra ya da daha güncel sürümü olması gerekiyor.

İki cihazda da wifi ve bluetoothu açın.

Birbirinizin Apple kimliklerinizde bulunan Kişiler kısmında ekli olduğunuzdan emin olun.

Cihazları wifi ve bluetooth bağlantısına yardımcı olmak amacıyla birbirine yakın tutun.

Şifreyi paylaşacağınız diğer cihazların da ekran kilidinin açık olduğundan emin olun.

Paylaşmak istediğiniz wifi ağının üstüne basın.

Ardından küçük bir sekme açılacak.

Şifreyi Paylaş kısmına dokunun.

Wifi ağını diğer cihazla paylaşmış olacaksınız.

Bu işlemleri olabilecek en sade şekliyle sizlere aktarmaya çalıştık. Bu tarz yazılarımız ilginizi çekiyorsa Google Play Store Uygulama Yüklenmiyor Sorunu [2022] yazımıza da bakmanızı öneririz.