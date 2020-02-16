Instagram Son Gönderiler Özelliği

Instagram yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Test edilen son özelliklerden birisi kısmen Twitter’ın bir süredir kullandığı bir özelliği andırıyor. Instagram’ın son özelliklerinden birisi Latest Post yani Son Gönderiler özelliği olarak dikkat çekti. Bu beta kullanıcısı son özelliğin nasıl kullanıldığını gösterdi. Ayrıca bu özelliğin ne işe yaradığını biraz açıklayalım.

Son gönderiler özelliği nasıl çalışıyor?

Instagram’ın yeni özelliği şu şekilde çalışıyor; Hesabınıza girdiği zaman ekranda bir küçük ekran açılıyor. Burada takip ettiğiniz kişilerin görmediğiniz gönderilerini görmeniz gerektiği söyleniyor. Dilerseniz buradan doğrudan görülmemiş bütün paylaşımlara gidilebiliyor. Bu uyarıda görüntüleyeceğiniz kişilerin kullanıcı adları da belirtiliyor.

Bu yeni son gönderiler özelliği sayesinde kimsenin yeni bir paylaşımını ya da daha önceden paylaşılan ama sizin görmediğiniz gönderileri kaçırmamanız sağlanıyor. Bu sayede diğer bütün takip ettiğiniz kişilerin paylaşımlarını kaçırmamış oluyorsunuz.

Bu yeni özellik ayrıca bir filtreleme seçeneği gibi çalışıyor. Takip ettiğiniz kişilerin sadece o zamana kadar görmediğiniz görüntülemediğiniz paylaşımlarını ortaya çıkarıyor. Bu sayede kişilerle olan etkileşiminiz de artıyor.

Bu latest post güncellemesi şimdilik test aşamasında ve kısa süre içerisinde bütün kullanıcılara sunulacak.