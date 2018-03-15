Bim’den Xiaomi Mi Bluetooth Hoparlör Yarı Fiyatına

Geçtiğimiz günlerde iPhone X satışı ile gündeme gelen Bim şimdi de son zamanların popüler markası Xiaomi’nin bluetooth hopatlörünü satıyor. Hem de inanılmaz bir fiyata. 16 Mart Cuma günü yani yarın bu satışı kaçırmayın.

Piyasa değeri 250 tl civarında olan Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör Bim’den neredeyse yarı fiyatına satılacak. 129 tl karşılığı eğer yetişebilirseniz bu ürünü alabilirsiniz. Yine hatırlatmak lazım, tutkunları bu ürünü almaya çalışacaktır. Fiyatı nedeniyle yine görmezden gelenler olacaktır.

Şık bir tasarıma sahip Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör ayrıca 85 Hz – 20 KHz ses deneyimi sunan, 2 kanallı stereo özelliğine sahip. Hoparlörde Aux ve hafıza kartı desteğine de sahip.