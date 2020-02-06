2020’nin En Güçlü İlk Telefonu Hangisi?

2020’nin en güçlü ilk telefonu dedik çünkü Ocak ayında testlere girme imkanı bulmuş bütün telefonlar arasından seçildiler. Ayrıca bu haberde dengelerin nasıl değiştiğini göreceksiniz çünkü bir şirket yüksek performanslı telefon konusunda önemli bir atak yapıyor. Bakın Antutu’nın testlerinden doğan 2020 yılının en yüksek performanslı ilk telefonları.

En iyi Android telefon hangisi 2020?

Vivo şirketi uzun zamandır yaptığı geliştirmeleri bir atağa dönüştürüyor. Listenin ilk 3’ünde Vivo markası bulunuyor.

Vivo IQOO Neo, Vivo IQOO Pro 5G, Vivo Nex 5G cihazları dünya üzerindeki en yüksek performanslı Android cihazlar olarak kabul edildi bile.

OnePlus 7T Pro ve düz model, Asus ROG Phone 2, Realme X2 Pro, Honor V30 Pro 5G, OPPO Reno Ace ve Huawei Mate 30 Pro 5G gibi modeller listenin devamında yer alıyor.

Test hakkında

Antututunun bu testi telefonu zor şartlara tabi tutarak bu şartlarıdan nasıl geçtiğini hesaplıyor. En rahat şekilde geçen telefon en yüksek puanı alıyor. Testlerde grafik işlemciden işlemciye hafızadan ekrana her şey teste etki ediyor. Vivo’nun atılım yapmasının en önemli sebebini açıklamak gerekirse depolama alanınında kullandığı teknoloji telefonu adeta uçuruyor.