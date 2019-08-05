www ve https:// Görülmüyor Chrome Adres Satırındaki Değişiklik

Chrome, sürüm 76’ya güncellendi. Bu güncellemeyle ilgili bir çok yenilik bizleri bekliyor. Bunlardan birisi de yazımıza konu olan adres satırındaki internet sitesi ön ekleri. Artık Chrome’da www ve http:// ya da https:// görülmüyor. Sebebi bir hata değil, bu güncelleme ama geri getirmek mümkün.

Chrome nasıl güncellenir?

Siz hala bu yeniliği görmüyorsanız Chrome sürümünüz güncel değildir. Chrome’u güncellemek isterseniz buradaki yazımıza bakabilirsiniz.

www kayboldu

Bu güncellemeden sonra internet sitelerinin adres çubuğunda aşağıdaki gibi göründüğünü farkedeceksiniz.

Gördüğünüz üzere ne www görülüyor ne de internet bağlantı protokü http:// ya da ssl versiyonu https:// hiç biri yok. Chrome, www ön ekini artık gereksiz görürken bağlantı protokolünü ise bir kilit simgesiyle göstermiş. Kilit simgesi olmayanlarda bir ünlem bulunuyor bu da ssl’nin çalışmadığı anlamına geliyor. Bunu değiştirmek ve eski görünüme dönmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Chrome tarayıcısını açıp adres satırına chrome://flags/omnibox-ui-hide-steady-state-url-scheme-and-subdomains yazıp enter deyin.

Ekranın üst kısmında yer alan arama kısmına Omnibox UI Hide Steady-State URL Trivial Subdomains yazıp aratın.

Hemen alttaki gibi bir ekran karşınıza gelecek.

Burada Default yazan kısmı Disbled olarak değiştirin ve tarayıcıyı yeniden başlatın. İşlem bu kadar. Bu aşamadan sonra tarayıcınızın adres satırı eskisi gibi olacaktır.