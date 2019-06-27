Kredi Taksit Yaptırmada Son Değişiklikler

Daha önce cep telefonu, diğer bazı elektronik cihazlar ve de kuyumcu alışverişlerinde kredi kartı taksitleriyle ilgili değişikliklere giden, bazı ürünlerde taksitleri sınırlandıran ve cep telefonu gibi bazı ürünlerde taksiti tamamen kaldıran bazı değişiklikler olmuştu. Şimdi o konuda yenilemeler yapıldı. Bu yazıda, hangi ürünlere hangi şartlarda ne kadar taksit yaptırabilirsiniz onu göreceğiz.

Elektronikte taksitler ne durumda?

Video, kamera ve ses sistemi, tabletler, 3500TL ve üzeri cep telefonları için bundan sonra 6 taksit yapılabilecek. Oldukça önemli bir gelişme. Daha önce bu imkan vardı ve insanlar gereksiz yere telefon değiştiriyor diyerek taksitler özellikle cep telefonunda sıfırlanmıştı. Şimdi alışverişte fiyatlar yüzünden hiç kıpırdanma olmayınca taksitler geri getirildi.

Kuyumcularda taksit

Külçe halinde değilse kuyumcu alışverişlerinizde, küçük altın, bilezik, pırlanta gibi lüks ürünlerde ise 4 aya kadar taksit imkanı geri getirildi. Diğer ürünlerde ise taksitlendirme hala yok.

Beyaz eşya ve mobilyada taksit

Yeniden ev kuranlar, yeni evlenenler için harika bir imkan geldi. Beyaz eşya, elektrikli ev aletleri ve mobilya alışverişlerinde 18 ay taksit imkanı sunulabilecek. Özellikle mobilya kategorisinde uzun zamandır önemli bir fırsat dönemi yaşanıyor.

Yeni taksitlendirmeler genel manada bu şekilde. Siz de yeni bir alışveriş planı yapıyorsanız mutlaka taksitlendirme imkanları hakkında araştırma yaparak başlayın.