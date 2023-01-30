RJ45 Jack Kablo Renkleri ve Bağlantısı

T568A ve T568B, Telekomünikasyon Endüstri Derneği tarafından belirlenmiş bir kablo sonlandırma standardıdır. RJ45 Jack Kablolar sıkça kullanılan ve uzun süreler boyunca işlevini yaparak fayda sağlayan kablolar olmuşlardır. Ethernet kabloları olarak bilinen bu kablolar, ethernet bağlantılarında patch cord diğer adıyla yama kablosu olarak kullanılır. İki farklı internet aygıtını doğrudan birbirine bağlamaya çalışıyorsanız, RJ-45 işinize fazlasıyla yarayacaktır.

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Kablo ucu konusunda bir ucu T568B ve diğer ucu olan T568A, bazı noktalarda UTP Kablo Cross yani “Kros Kablo” şeklinde de geçmektedir. T568A uzun zaman önce yerini TIA/EIA568B’ye bırakmıştır. Bunun nedeni çoğu zaman farklı düşüncelerle açıklansa bile genellikle cross kablo üretiminde T568B’nin tersi olduğu için tercih edilmemesi bilinmektedir. Peki T568A ve T568B standardının renk sıralaması nedir? Gelin bu konuyu yakından inceleyelim.

T568A Standardı Renk Sıralaması – RJ45 Jack Kablo

T568A Standardı UTP kablo sonlandırma standartlarında ilk kullanılan olma özelliğini taşır. Kablo renkleri konusunda farklı anlamları içermektedir. Bunu detaylı bir şekilde açıklayacak olursak: Kahverengi ve Kahverengi Beyaz renkleri yedek, Mavi Beyaz ve Mavi renkleri telefon iletişimi ve son olarak diğer renkler ise network için kullanılır. Günümüzde çok tercih edilmeyen bu kablo, şu anki yerini T568B’ye bırakmıştır.

Yeşil Beyaz

Yeşil

Turuncu Beyaz

Mavi

Mavi Beyaz

Turuncu

Kahverengi Beyaz

Kahverengi

T568B Standardı Renk Sıralaması

UTP Kablo standartlarından bir tanesi de T568B’dir. Bu standart içerisinde renkler belirli algıları gösterir. Turuncu, Turuncu Beyaz, Yeşil Beyaz ve Yeşil renkler data iletimi için kullanılmaktadır. Kahverengi ve Kahverengi Beyaz renkler yedek olarak kullanılırken Mavi Beyaz ve Mavi renkler telefon iletişimi için tercih edilir. RJ45 Jack Kablo’da Uluslararası UTP Kablo sonlandırma standardı olan bu kablo, 4 çiftlidir ve sonlandırma aşağıda bulunan renk sıralamasına göre gerçekleşmektedir.