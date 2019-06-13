Egzoz Ses Kamerası Nedir?

İngiltere’de kullanılan bir sistem yakın zaman içinde ülkemize de gelecek. Trafikte ve şehir içinde insanların en çok şikayet ettikleri gürültüye kısmen çözüm bulunacak. Elbette gürültülü egzoz kullananlar bir bir ceza yiyecek. Gürültülü egzoz kullanan araba ve motorsikletliler, dikkat! Ummadığınız anda ceza yiyebilirsiniz.

Egzoz sesi tespit etme

Hali hazırda var olan şehir kameralarına ses tespit edebilecek hassas cihazlar yerleştirilecek. Mikrofon görevini görecek olan bu cihazlar gürültüyü algılayabilecek. Kamerayla desteklendiği zaman ise kime ceza kesileceği belirlenecek. Cezalar otomatik kesilecek ve size gönderilecek.

Yasal limitin üzerine çıkan ses düzeyleri bahsi geçen cihazla tespit edilecek. Bu uygulamaya ise tam olarak 2021 yılında geçilmesi planlanıyor. Bir çok kişinin özellikle egzozda oynama yaparak yüksek sesli yaptığı ve zevk için gaza bastığından çevreye büyük rahatsızlık veriyor. İnsanların çoğu bundan şikayeçi olsa da bu gürültülü sistem açılabilir kapatılabilir olduğundan tespiti zor oluyor. Şimdi kamera ile tespit edilebileceği için sorunun en aza indirilmesi planlanıyor.